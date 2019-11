Oroscopo Paolo Fox di oggi 11 novembre 2019: lo Scorpione parte con la Luna opposta

Lunedì 11 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Giornata particolare, sei sempre più forte. Io spero anche innamorato. Se c’è una persona nel tuo cuore adesso vale di più, e sai perché? Perché il lavoro hai capito che sì, serve, è importante, ma non puoi abbandonare i tuoi umori all’andamento dell’attività pratica perché poi, altrimenti, rischi davvero di essere molto contento e il giorno dopo molto esausto. Questo è il periodo giusto per guardarsi attorno, nl caso tu sia solo. L’unico dubbio è se hai una storia da tempo e sei attratto da qualcun altro. Insomma, non metterti nei guai;

Toro. In amore va meglio. Il paragone va fatto con le ultime tre settimane. L’amore è importante per il segno del Toro, per ricordiamo che questo è un segno di terra. terra significa soldi, lavoro, professione quindi spesso, quando si incontra una persona del Toro e magari gli parlo d’amore, dopo un po’ mi guarda e mi dice: “Sì, ma i soldi?”. Non sei venale, però pensi che avere u po’ di sicurezza aiuti nella vita e adesso devi lavorare bene. Una bella proposta per chi lavora in proprio, pe chi da tempo si è fatto valere, arriva entro fine anno;

Gemelli. I Gemelli hanno un periodo di recupero lento. Ho detto 3mila volte che sarà da dicembre che ti libererai da molti pesi, per non tutti i ritardi sono negativi e poi bisogna dire che anche quelli che sono stati accusati ingiustamente, hanno avuto un problema legale, sicuramente avranno avuto una piccola riscossa e se non la avranno adesso la considereranno per il mese di dicembre. Quindi, siamo certamente in una sfera più positiva. Solo in amore piccoli dubbi. Forse hai litigato con qualcuno? Nell’ambito delle amicizie non tutti sono stati carini con te;

Cancro. Un cambiamento arriverà : io lo desideri tu o sarà imposto dal destino. Per quanto riguarda il lavoro adesso sarà anche importante staccati da situazioni che non vanno bene. Chi lavora in famiglia vuole avere il suo ruolo, la sua giusta dimensione all’interno di un lavoro. Chi lavora tra soci può sentirsi un po’ spiazzato. A volt ci sono stati dei momenti in cui hai pensato “Beh, arrangiatevi: io me ne vado”. Ecco, non andartene però in amore. se c’è una storia che funziona a metà o hai qualche dubbio, cerca di chiarirti entro il 26.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Per il Leone che ha voglia di mettersi in gioco, anche di mettersi in mostra, questo è un periodo molto bello. Inutili lungaggini in mattinata, perdi tempo per banalità però non ti arrabbiare. È vero, lunedì e martedì sono due giornate un po’ affaticate dalla Luna dissonante, ma io guardo al complesso del cielo e dal 13 la Luna sarà finalmente positiva. È un oroscopo migliore per i sentimenti, per le amicizie, un po’ meno interessante per il lavoro, dove comunque entro fine mese devi cambiare un ruolo, cambiare un percorso per scelta o perché finisce un accordo. Qualcosa cambia da dicembre;

Vergine. La Vergine ha tante energie e soprattutto a livello mentale. I Vergine sono un po’ come i Gemelli: governati da Mercurio, devono sempre avere qualcosa da fare. Un progetto, anche semplicemente un’idea da sviluppare, e sono molto contenti quando hanno al proprio fianco delle persone che non pensano solo all’amore, ai bacetti, agli sbaciucchiamenti, ma pensano anche a come progredire a livello economico, professionale. Giove resta incerto, quindi c’è stata e c’è ancora qualche polemica, soprattutto se pensi di essere pagato poco oppure se stai organizzando un lavoro che ogni tanto sfugge di mano. Ma sappi che già dal prossimo mese le cose vanno molto meglio;

Bilancia. La Bilancia non deve spendere più di quello che è possibile. La Bilancia è un segno di aria ed è vanitosa. Sappiamo che quando una Bilancia è triste compra qualcosa per compiacersi: un abito, qualche cremina (sapete che l’aspetto esteriore è molto importante per questo segno zodiacale). le belle stelle di questa imminente nuova stagione sono ingegnose e in questo periodo devo dire che anche per quanto riguarda l’amore puoi fare qualcosa in più. Non dare troppo spago ai ricordi;

Scorpione. Lo Scorpione ha una Luna opposta e quindi questa nuova settimana parte in maniera rallentata. Meglio rimandare al 13 tutte le cose a cui tieni. Sempre meglio vedere il bicchiere mezzo pieno, ricordando anche che le intuizioni valgono oro e lo Scorpione, quando ha un buon oroscopo, riesce a sognare quello che accade il giorno dopo o magari ad avere delle buone idee, dritte per il futuro. cura sempre la salute. Lo dico perché da un paio di anni ci sono delle persone che stanno lottando per ritrovare un po’ di equilibrio.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve essere più disponibile in amore, nelle amicizie. Tieniti pronto. Diciamo che questo oroscopo privilegia anche le questioni di carattere pratico, ma adesso sei ancora più bello e coinvolgente del solito. I Sagittario, anche quando fisicamente non sono al top (ma devo dire che è difficile che sia così perché hanno degli occhi molto magnetici), riescono a coinvolgere gli altri grazie al loro modo di fare, a un savoir faire, a una dinamicità che è difficile trovare in altri segni. Miglioramento generale;

Capricorno. In questa giornata hai una Luna buona, cosa che non c’è stata tra sabato e domenica. Ci sono troppe cose da fare, troppe cose a cui pensare, anche risolvere questioni di ogni tipo non è ideale. Tu vorresti avere un po’ di tranquillità, un po’ di aiuto. A parole cerchi aiuto, in realtà poi pensi che solo tu sai fare le cose in un certo modo e che agli altri sbaglino, e quindi (per non perdere tempo) alla fine è meglio che tu abbia il timone nelle mani. I legami che sono stati compromessi dal tempo possono ritrovare una buona serenità. Anzi, la fine di novembre è intrigante;

Acquario. Una nuova settimana che inizia in maniera pensierosa. C’è qualcosa da rivedere. Io credo che molti Acquario nelle ultime due settimane, abbiano dovuto mettere a posto carte, questioni legali: dalla semplice bolletta che non andava bene a qualche complicazione in più in banca. La fortuna arriva. In amore nuovi incontri: piccoli colpetti di fortuna che riguardano anche i sentimenti. Gli Acquario hanno voglia di vivere qualcosa di nuovo. Gli Acquario, la Bilancia, i Sagittario sono segni che hanno ogni tanto desiderio, voglia, necessità di rimettersi in gioco anche in forme diverse dal passato;

Pesci. Buona giornata sempre in attesa di dicembre. Consensi in arrivo. Vittorie. Torni in primo piano entro la primavera del prossimo anno. Ti sembra un tempo lontano? Pensa già alla fine di questo mese che porta o riporta l’amore. Questo è un periodo dubbioso solo se c’è un storia che non va, se devi dare una scelta tra due presone. Se devi tentare un approccio sfrutta questo periodo, visto che dal 26 abbiamo nuove stelle. Diciamo che da questa giornata dell’11 novembre fino al 25 potresti iniziare ad avvicinarti a chi ti piace, vedere come reagisce. Approfitta di questo cielo così benevolo per prenderti la tua felicità, che mai come adesso si offre alla tua vita: ne hai diritto, non pensare che non sia così. A volte il segno dei Pesci, come capita anche ai segni d’acqua in genere, pensa che la felicità non sia di questo mondo. D’accordo, la felicità vera può durare pochi attimi, però possiamo stare bene, possiamo essere sereni, possiamo guardare al futuro con grande fiducia e questo io vorrei che tu facessi e sono certo che già lo stai facendo.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento