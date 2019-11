Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 11 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 11 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 11 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un episodio, in replica, de “Il Commissario Montalbano”. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, una nuova puntata di “Povera Patria”, programma dedicato all’attualità ed alla politica.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “Report”, seguita dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. Subito dopo, il film “Codice 51”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “La maledizione della Prima Luna”: XVII secolo. Il pirata Barbossa assalta e saccheggia la città di Port Royal e rapisce la bella Elizabeth, figlia del governatore. In suo aiuto, accorre Will Turner, amico d’infanzia della ragazza che, per salvarla, si allea al pirata vagabondo Jack Sparrow, a cui Barbossa ha rubato la nave, la Perla Nera. A bordo della nave più veloce della flotta britannica, la HMS Interceptor, i due si mettono sulle tracce del temibile pirata, scoprendo che lui e il suo equipaggio sono vittime di una maledizione. Sono condannati a vivere come non morti e si trasformano in scheletri nelle notti di luna piena. A seguire, il film “The Visit”.

Su La 7 va in onda la quindicesima stagione di “Grey’s Anatomy”, seguita dalla serie tv “Perception”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove segnaliamo il reportage di inchiesta, “Clandestino”.

Maria Rita Gagliardi