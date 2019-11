Anticipazioni Il Collegio 4, quarta puntata: arriva una nuova supplente e il primo ispettore scolastico

Le anticipazioni della quarta puntata de “Il Collegio 4”.

Questa sera, in prima serata su Raidue, andrà in onda la quarta puntata de “Il Collegio 4”, il reality show che catapulta un gruppo di adolescenti, che dovranno conseguire la licenza media, in un collegio del 1982. Il tutto è raccontato dalla voce di Simona Ventura, narratrice del programma. Ecco cosa succederà.

Nella puntata di questa sera, nel collegio avrà luogo una lezione audiovisiva sull’uso di una telecamera VHS, tecnologia diffusa negli anni ’80, che sarà l’occasione per un’uscita al parco zoologico e la realizzazione di un reportage.

Inoltre, nelle lezioni di inglese, si parlerà di integrazione razziale, partendo da “Bony and Ivory” di Paul McCartney e Stevie Wonder; nell’ora di musica, cantare “Imagine” di John Lennon porterà aria di pacifismo, mentre in classe si discuterà anche di femminismo.

Ma non è tutto, dato che un professore si assenterà e, al suo posto, arriverà una supplente. Inoltre, verrà annunciata la “Giornata dello Studente” e, per la prima volta, il collegio sarà visitato da un Ispettore Scolastico. Cosa comporterà l’ispezione per l’istituto e per gli studenti?

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Raidue, con la quarta puntata de “Il Collegio 4”!

Maria Rita Gagliardi