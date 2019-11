Antonella Clerici vittima di una fake news: su Instagram mette in guardia i suoi followers – VIDEO

Antonella Clerici ha avvisato i suoi tantissimi follower di essere rimasta vittima di una fake news, ecco cosa ha detto su Instagram

Al centro del gossip Antonella Clerici, l’amata e seguita conduttrice poco fa sul suo profilo Instagram ha smentito di aver consigliato ai suoi fan investimenti di bitcoin o altro.

Si tratterebbe quindi dell’ennesima fake news che utilizza il nome di un personaggio noto solo per attirare la curiosità di chi legge.

Queste le parole usate dalla Clerici per smentire la falsa notizia: “Gira su vari social la FAKE NEWS che io consiglierei investimenti di bitcoin o affini (non so neanche cosa sono). E’ FALSO. Diffidate non consiglierei MAI una cosa del genere.”

Sara Fonte