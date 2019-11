Cotto e Mangiato, ricetta 13 Novembre: spaghetti alle verdure

Per chi ama cucinare, anche oggi si può prendere ispirazione dalle idee di Tessa Gelisio e dalle sue ricette della rubrica Cotto e Mangiato. Oggi impariamo a fare gli spaghetti alle verdure, piatto tipico orientale.

La ricetta degli spaghetti di riso

Gli ingredienti per questa ricetta sono:

1 cipolla

2 carote

2 gambi di Sedano

30 GR di anacardi

240 GR di verza

Aglio

220 GR funghi

100 GR germogli di soia

280 GR di spaghetti di riso

Preparazione

Soffriggere una cipolla e poi aggiungere le carote a dadini. Dopo che la cipolla sarà dorata aggiungere gli anacardi e la verza tagliata e lasciar cuocere tutto.

In un’altra padella mettere olio e aglio e lasciare trifolare i funghi tagliati a fette, con l’aggiunta di qualche germoglio di soia. In una pentola intanto lessare per circa quattro minuti gli spaghetti di riso e dopo averli scolati, farli saltare in padella con l’aggiunta di un goccio di soia, a piacere.