Dopo le dichiarazioni sulla sua veriginità, la figlia di T.I. smette di seguire il padre su Instagram

Le parole del padre – il noto rapper T.I. – avevano fatto abbondantemente discutere.

Ricapitolando, brevemente, il rapper noto per essere uno dei massimi esponenti del dirty south e per aver inciso una traccia di particolare successo con Rihanna – ‘Live your life’ (le sue parole suonano ancor più paradossali, se pensiamo il testo della canzone in questione: ‘Vivi la tua vita’) – aveva dichiarato durante una puntata di un podcast americano che la figlia si sottopone annualmente a un controllo dell’imene affinché il padre possa sapere la figlia è ancora vergine.

Bene, dopo queste dichiarazioni di dubbio gusto (che hanno per altro fatto emergere in pubblico un aspetto estremamente privato della vita di una teenager), Deyjah Harris ha smesso di seguire il padre su Instagram.

La ragazza, che ha un seguito molto importante sui social con oltre un milione e mezzo di follower, ha deciso così di esprimero il dissenso nei confronti del padre.

Un modo molto semplice ma molto rumorso in questi tempi in cui i social network rappresentano il polso della società (e proprio perché rappresentano il polso della società, bisogna sottolineare le parole di supporto dei follower di Dejyah, che hanno tutti espresso vicinanza alla giovane).