Shock a scuola: alcune mamme denunciano la presenza di vermi nei piatti serviti ai bambini durante la mensa

Vermi nei piatti serviti ai bambini: sarebbe questa la denuncia di alcune mamme della scuola primaria Giancarlo Siani di Marano.

Le mamme di alcuni bambini della scuola Giancarlo Siani di via Labriola a Marano, nell’area metropolitana di Napoli, hanno denunciato un grave episodio avvenuto durante la mensa scolastica. Sarebbero stati rinvenuti, infatti, dei vermi presenti in alcuni piatti di riso consegnati ai bambini a pranzo.

La notizia è stato riportata sul sito del quotidiano ‘Il Mattino’. La denuncia delle mamme è stata fatta ai carabinieri del posto che hanno iniziato a indagare su questo caso di presunta poca igiene della scuola.

Alcune mamme avrebbero denunciato la presenza di vermi nei piatti servizi ai bambini di una scuola primaria di Marano

Sul tema della mensa scolastica a Marano si era già parlato nei mesi scorsi, con le richieste pressanti dei genitori nel fornire il servizio ai bambini: i genitori, infatti, per ottenere il servizio di mensa si sono dovuti muovere in prima persona, firmando accordi con le ditte specializzate in luogo del Comune, considerato il dissesto finanziario in cui versano.

Non è il primo caso simile nel napoletano. Ultimamente anche nella scuola Carlo Collodi dell’Istituto Comprensivo Statale ’53 Gigante Neghelli’ di Napoli, era scattata una denuncia simile dei genitori.