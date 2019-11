Morto un bimbo di tre anni in strada a causa di un malore improvviso

Un bimbo di tre anni è morto improvvisamente in strada nel quartiere di Sampierdarena a Genova. Il bimbo si è sentito male senza nessun preavviso. Vani i tentativi di soccorso al piccolo.

Immane tragedia a Sampierdarena, uno dei quartieri di Genova. Un bimbo di tre anni è morto improvvisamente in strada a causa di un malore. A nulla sono serviti i soccorsi immediati al bimbo e il suo ricovero all’ospedale Gaslini. I medici non hanno, infatti, potuto fare in modo di salvare il piccolo, apparso fin da subito in condizioni disperate.

Il fatto è accaduto ieri pomeriggio, quando la mamma stava accompagnando a scuola il figlio maggiore. L’episodio ha gettato nello sconforto l’intero quartiere. Ancora ignoti i motivi del malore.

I motivi che hanno portato al malore del piccolo sono ancora del tutto ignoti. Nei giorni precedenti al fatto, il bimbo aveva avuto la febbre, ma era totalmente guarito. I medici hanno escluso che possa trattarsi di un caso di meningite.

Fra le molte cause ipotizzate dal personale medico, c’è quella di un raro caso di malformazione congenita. Ma il tutto è ancora da verificare.

Il pm ha disposto l’apertura di un fascicolo per omicidio colposo verso ignoti: in questo modo nulla potrà essere lasciato al caso e potranno esserci tutti gli accertamenti necessari atti a scoprire la causa del decesso dello sfortunato bimbo.