Operaio muore sul lavoro: è stato travolto da una mandria di Bufale

Tragedia sul lavoro questa mattina a Capaccio: un operaio che lavorava in un’azienda bufalina è stato travolto da una mandria di bufale.

Un tragico incidente sul lavoro è costato la vita questa mattina ad un operaio di origini indiane che lavorava in un’azienda bufalina a Capaccio (Salerno). Secondo una prima ricostruzione dell’accaduto, l’uomo stava lavorando come ogni giorno quando, improvvisamente è stato travolto da una mandria di bufale uscite accidentalmente dal recinto. Al momento non è chiaro com’è possibile che il cancello sia rimasto aperto e proprio su questo si concentrano le indagini dei carabinieri.

Operaio muore dopo essere stato travolto da una mandria di bufale

In seguito all’incidente, i colleghi dell’operaio hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Quando gli operatori del 118 sono arrivati nell’azienda, però, era troppo tardi: questi infatti si sono potuti limitare a constatarne il decesso, poiché le ferite riportate lo hanno ucciso praticamente sul colpo. Il corpo dell’operaio è stato trasferito immediatamente all’obitorio dell’ospedale di Battipaglia, dove rimarrà a disposizione dell’autorità giudiziaria nel caso si riterrà necessario effettuare un’autopsia. Al momento non sono state riferite le generalità dell’uomo, probabilmente per rispetto della privacy della famiglia. A seguire il caso sono i carabinieri della compagnia di Agropoli (Salerno).