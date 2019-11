Oroscopo Paolo Fox di oggi 12 novembre 2019: il Sagittario si deve adattare

Martedì 12 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Situazione promettente, anche se sono tante le cose che vuoi fare e qualche intralcio c’è. Il problema è che spesso un Ariete che viene bloccato nel fare una cosa diventa ancora più testardo e quella cosa la vuole fare a tutti i costi. È capitato in amore, è capitato nel lavoro. Ora, però, io invito tutti i nati Ariete a fare una sorta di analisi delle cose più importanti da fare perché Saturno resta dissonante, e quindi in questo periodo si rischia- per fare troppo o magari per intestardirsi troppo su situazioni che non vale più la pena affrontare- di compromettere anche la propria immagine. Lascia stare ciò che non ti interessa. Questo vale anche per i sentimenti. Una storia d’amore importante deve essere non dico recuperata ma vissuta con maggiore coinvolgimento nessuno, come te, in questo periodo è affidabile in amore e nelle amicizie;

Toro. Il Toro deve convincere le persone attorno che ha ragione su tutto. Ricordiamo che fino a ottobre ti sei fatto rincorrere e adesso invece sei tu che devi rincorrere qualcuno. In amore, tra l’altro, dal 26 di questo mese di novembre avremo un oroscopo molto importante. C’è tanto da lavorare e forse anche da cambiare. I cambiamenti per il Toro sono sempre dei piccoli traumi, ma quest’anno vanno affrontati con molta energia. Per esempio, se hai trascinato una storia che da tempo non è più valida, se da tempo fai una vita che conduci solo perché non volevi smuovere le acque e adesso non è più soddisfacente, è inevitabile che tu voglia cambiare e questo senso di trasformazione è attivo nel tuo cielo già da marzo;

Gemelli. I Gemelli devono chiedere e potranno ottenere. Dal 13 la Luna è nel tuo segno e questo provocherà un aumento della tua energia. Ma soprattutto è un momento importante per chi cerca giustizia, per chi cerca lealtà. In altre parole, per tutti i Gemelli che sono rimasti un po’ delusi. Qualche buona notizia è già arrivata per chi ha una causa, per chi doveva difendersi da qualcosa; altre arriveranno perché Giove- che è il pianeta della legalità, delle tensioni- presto non sarà più contrario. Questo non solo è un indizio di fortuna per quelli che devono sbrogliare una matassa intricata ma anche per coloro che magari stanno aspettando un riconoscimento. Che male c’è a divertirsi un po’? In amore, dal 26, tutto è lecito;

Cancro. In questo momento, e soprattutto entro la fine di dicembre, potrebbero chiudersi rapporti, progetti, programmi che non ti interessano oppure che magari non sono più facili da gestire. Purtroppo certe situazioni lasciano spazio a polemiche, e quindi adesso o non sei convinto di fare quello che stai facendo oppure sei proprio tu a dire “Questa cosa non voglio farla più”. Ma non ci si lascia bene in caso di tensioni, e questo è vero soprattutto a livello professionale, dove potresti perfino arrabbiarti con chi ritieni non ti abbia dato- nel tempo- giusta qualifica o giusto spazio. Attenzione a non lasciarsi trascinare troppo, in amore, dall’emotività.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. È un martedì un po’ dispettoso per il segno del Leone. Forse c’è chi vuole importi la sa volontà. Se c’è una cosa che proprio non tollera il Leone è proprio l’imposizione. Il consiglio è quello di lasciare che le cose si risolvano da sole e agire da mercoledì in poi, quando sarai decisamente più equilibrato. Entro la fine del mese potresti valutare l’idea di iniziare un nuovo lavoro rispetto a quello che fai (anche diverso) oppure cambiare ruolo, gruppo, mansione. C’è una trasformazione in atto;

Vergine. Per la Vergine giornata ok sul lavoro e siccome, tra l’altro, dicembre, gennaio e febbraio saranno mesi importanti proprio per l’attività (e qui coinvolgo sia quelli che hanno un’attività da anni e possono potenziarla sia quelli che iniziano ora perché avranno delle occasioni) e per questa grande necessità di lanciarsi nel lavoro potrebbe essere dimenticato l’amore. Tra l’altro, novembre non è che sia stato un mese tollerante, quindi che le coppie più forti si sono viste meno. Bisogna assolutamente recuperare. Quando? Direi dal 26;

Bilancia. Dimenticare è l’unico modo che hai per proseguire in maniera positiva il percorso del cuore. Dimenticare una distrazione del partner, dimenticare che in qualche modo sei tu che scaldi il cuore di tutti e questo è un compito che in fondo ti piace, perché desideri essere protagonista ma ogni tanto vorresti essere un po’ ricambiato: ecco, diciamo sorpreso. Non aspettarti tutto ma, in qualche modo, lasciati meravigliare. Ora possono nascere delle tensioni nei legami che hanno avuto delle piccole difficoltà. I nuovi legami sono intriganti ma vanno gestiti con attenzione, soprattutto se uno dei due è già legato;

Scorpione. Con la Luna opposta lo Scorpione è irruento, nervoso. In questi due giorni si segnalano anche dei piccoli ritardi, quindi riuscire a fare tutto non è facile ma guardiamo le stelle della di fine dell’anno, di dicembre, di gennaio. Come ho scritto nel mio libro dell’oroscopo 2020, lo Scorpione ha grandi progetti: anche di mettersi in proprio, anche di fare delle cose importanti. Sabato e domenica giornate efficaci per l’amore.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Per il Sagittario fortuna nei contatti. Sicuramente il Sagittario è un tipo che vuole avere contatti, vuole vivere emozioni. Non imporre il tuo punto di vista ma cerca, almeno per il momento, di adattarti alle esigenze di chi ti sta vicino. Il rischio di discutere diventa certezza se c’è qualcuno che rema contro di te. Il desiderio di libertà è sempre presente nella vita dei Sagittario. Chi non ha più progetti in mente, chi è rimasto un po’ bloccato, è probabile che abbia attorno una sorta di situazione di stallo;

Capricorno. Puoi far vivere le tue idee, la Luna è positiva , ricordate questo concetto base e cioè che il capricorno ha premuto il tasto reset nella sua vita. Per chi non conoscesse questo tastino, è un piccolo escamotage che hanno dei macchinare per ripartire da zero, per tornare alle impostazioni di fabbrica. Ecco, il Capricorno deve tornare alle impostazioni di base della propria vita e magari anche ripartire da zero, se necessario. A quanti è capitato e capiterà anche di staccarsi da un gruppo, di fare una cosa in proprio. Chi ha già valori positivi ha iniziato questo percorso e chi invece non lo ha iniziato dovrà, per forza di cose, pensarci. Amore in recupero da fine mese;

Acquario. L’Acquario vuole vivere un’intensa storia d’amore, però si contraddice da solo quando pensa che una storia d’amore non debba avere per vincoli, non debba essere passionale, geloso, perché poi in fondo l’amore porta anche un po’ di gelosia. Nel lavoro approfitta del periodo stimolante che stai vivendo e se devi fare delle scelte importanti vai avanti. L’unico dubbio sono i soldi e poi, come avevo già spiegato, dalla fine di ottobre (dal 20 circa) non sono pochi i nati del segno che devono tribolare per mettere a posto una bolletta, u contenzioso una multa o protestare;

Pesci. La tua dolcezza aumenta di ora in ora e dal 26, con Venere finalmente favorevole, tutto sarà più valido, tutto sarà più emozionante. Nuove conquiste? Perché no, e una conquista in più riguarda proprio il mondo del lavoro e quindi chi ha bisogno di consensi, di progetti avrà un’occasione in più. Potresti essere di aiuto a una persona che non sta bene. Hai questo senso di protezione che è sempre rivolto nei confronti degli altri: è lodevole ma anche tu avresti bisogno di un abbraccio o comunque di una persona che ogni tanto rinnovi la stima, l’amore che ha per te. Non diamo tutto per scontato quando stiamo accanto a una persona dei Pesci.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento