Scoop su Al Bano a Mattino 5: “Nella notte ha “rapito” Loredana Lecciso”

Scoop riguardante Al Bano a “Mattino Cinque”: nella notte di tre settimane fa avrebbe “rapito” Loredana Lecciso.

Questa mattina, ospite a “Mattino Cinque”, Riccardo Signoretti ha svelato uno scoop clamoroso che riguarda Al Bano Carrisi e Loredana Lecciso. I due, tre settimane fa, sarebbero stati protagonisti di un avvicinamento. Il direttore del settimanale “Nuovo” ha rivelato di aver incontrato, ormai tre settimane fa, la Lecciso all’interno di un locale, dove era in compagnia di cognata, nipotino e fratello. Nello stesso locale, sarebbe, poi, arrivato Al Bano, il quale, dopo qualche selfie con i fan, avrebbe preso Loredana e l’avrebbe portata via in tutta fretta. Signoretti avrebbe, quindi, chiesto al cantante di Cellino San Marco dove stesse andando con la Lecciso, , ma Al Bano avrebbe risposto affermando che neppure lui conosceva la destinazione.

Al Bano: “Sanremo? Non ho ancora deciso niente”

Intanto, è ancora in forse la possibile partecipazione di Al Bano al prossimo “Festival di Sanremo”. Dopo l’incontro con Amadeus, conduttore e direttore artistico della prossima edizione della kermesse canora, intervistato da “Il Giornale”, l’artista ha dichiarato:

“Ancora non ho deciso niente, quello che è certo è che Romina non ne vuole sapere di Sanremo, lei odia andare in gara al Festival. Mi stanno sensibilizzando, ma non ho ancora deciso nulla”.

Il cantante sta, però, valutando l’eventuale brano da portare in gara:

“Uno scritto da Depsa, ossia Salvatore De Pasquale, autore di Champagne, uno da Cristiano Malgioglio e alcuni scritti da me, vedremo”.

Maria Rita Gagliardi