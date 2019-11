Terribile incidente ferroviario, almeno 16 morti e numerosi feriti nello scontro tra due treni

Due treni sono in entrati in collisione tra loro, stamane all’alba, in Bangladesh e il terribile incidente ha decretato la morte di almeno 16 passeggeri e di 58 feriti

Intorno alle ore 03:00 di questa mattina uno spaventoso incidente ferroviario ha coinvolto due treni impegnati a servire alcune zone del distretto di Brahmanbaria, in Bangladesh orientale. I convogli sono entrati in collisione tra loro, distruggendosi a vicenda, e intrappolando nelle lamiere i passeggeri. Almeno 16 persone, le meno fortunate, sono morte nel tragico impatto. Altre persone (ma non siamo al momento in grado di dare un numero sicuro) sono rimaste ferite: il capo della Polizia locale ha parlato di 58 persone.

Terribile incidente ferroviario in Bangladesh, almeno 16 morti e diversi feriti

Alle ore 03:00 di questa notte (ora locale. In itali arano le ore 22:00 di lunedì sera), due treni in corsa si sono scontrai tra loro in una località che si trova a circa 100 km da Dacca, la capitale del Bangladesh. Nella collisione sono rimaste uccise almeno 16 persone, mentre altre sono rimaste ferite (diverse hanno subito mutilazioni).

I soccorritori si sono recati sul luogo dell’incidente ed è stato necessario utilizzare delle gru per tirare fuori i passeggeri intrappolati. Molti di loro, visto che era notte, dormivano al momento dell’impatto.

Terribile incidente ferroviario in Bangladesh, incidente forse dovuto a una errata coordinazione dei due treni

Secondo quanto si apprende da Il Post, pare che i treni viaggiassero sullo stesso binario ma verso direzioni opposte (uno diretto a Dacca e l’altro a Chittagong) e che, quindi, si sia trattato di un probabile errore di coordinazione tra binari e convogli. Infatti, come spiega Metro.co.uk., il treno Turna Nishita (per Dacca) avrebbe dovuto attendere in stazione il passaggio dell’Udayan Express, in modo tale che il binario fosse liberato e il treno in attesa potesse poi partire. Ciò non è avvenuto e un’indagine è stata avviata u questi fatti.

Ancora incerto il numero dei feriti. Se il Metro.co.uk parla di 58 persone che sarebbero rimaste ingiuriate, i funzionari locali hanno invece riferito di 40 persone. Ancora, le foni delle agenzie stampa locali parlano di più di un centinaio di persone.

Seguiranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

Maria Mento