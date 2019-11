Francesca Pascale posta spot Renault: “Una storia d’amore bellissima”

Francesca Pascale posta lo spot Renault e commenta: “Una storia d’amore bellissima”.

Da tempo impegnata nella lotta ai diritti della comunità LGBT, Francesca Pascale, compagna di Silvio Berlusconi, ha postato, sul suo profilo Instagram, il nuovo spot Clio Renault che ha per protagoniste due donne ed il loro amore. Lo spot in questione è stato pubblicato da Gay.it e e rilanciato sui social dall’ex deputata Paola Concia, la quale ha twittato: “Cara @renaultitalia mandate questo spot sulle reti italiane, sì? Coraggio, un po’ di coraggio, forza! È bellissimo”. Francesca, a sua volta, ha postato lo spot ed ha commentato: “E’ una storia d’amore bellissima”.

Francesca Pascale: “Non ho mai detto nè di essere eterosessuale nè gay”

La compagna del Cavaliere è da sempre portavoce delle lotte per i diritti delle persone omosessuali e, in una recente intervista rilasciata a Francesca Fagnani per “Il Fatto Quotidiano”, aveva dichiarato:

“Non ho mai usato paletti per definirmi, non ho mai detto né di essere eterosessuale né gay. Nelle amicizie come nell’amore non seguo stereotipi. Dieci anni fa mi sono innamorata di un uomo straordinario, domani chissà. Combattere a favore dei diritti Lgbt va a tutela anche della mia persona: e se domani io scegliessi di vivere in una famiglia arcobaleno? Perché dovrei vivere in uno Stato che mi odia a prescindere?”.

Maria Rita Gagliardi