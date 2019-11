Meghan Markle ed il Principe Harry: niente Natale con la regina Elisabetta

Secondo alcune fonti del “Daily Mail”, Meghan Markle ed il principe Harry potrebbero trascorrere il Natale lontani da Londra e la regina Elisabetta.

Mentre le voci riguardanti le tensioni con il Principe William e Kate Middleton si fanno sempre più insistenti, sembra che Meghan Markle ed il Principe Harry abbiano deciso di non seguire il classico detto che recita “Natale con i tuoi e Pasqua con chi vuoi”. A tal proposito, secondo alcune fonti del “Daily Mail”, la coppia potrebbe non trascorrere la giornata del 25 Dicembre con la regina Elisabetta, preferendo la compagnia di Doria Ragland, madre di Meghan.

Harry e Meghan trascorreranno il Natale con Doria Regland?

Harry e Meghan stanno andando in California in vacanza di sei settimane lontani dagli impegni ufficiali, per trascorrere del tempo con Doria, dopo il Remembrance Sunday che sarà il loro ultimo impegno pubblico, prima del meritato riposo.

La coppia potrebbe, quindi, non tornare nel Regno Unito per Natale, decidendo invece di trascorrerlo in America con la mamma di Meghan. Il viaggio che Harry e Meghan stanno per vivere non è nient’altro che una pausa di sei settimane dai doveri reali, per consentire alla coppia e al figlio Archie di trascorrere un po’ di tempo tra di loro, in famiglia. Una pausa che, però, potrebbe costare ai due nuove tensioni con la casa reale inglese, in seguito ai già noti dissapori avuti con William e Kate.

Maria Rita Gagliardi