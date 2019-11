Oroscopo Paolo Fox di oggi 13 novembre 2019: il Capricorno deve contare su pochi amici fidati

Mercoledì 13 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Dovresti cercare al più presto di ritrovare un po’ di serenità, e se questa serenità amorosa per esempio è minacciata dallo stress del lavoro, chiudere quello che non ti interessa più fare. stai per vivere un novembre intenso, venere è attiva, ma se ci sono delle complicazioni sarà bene risolvere entro il 26. Tra l’altro, chi ha un lavoro part-time o iniziato male proprio entro il 26 (massimo il 30 di questo mese di novembre) dovrà decidere se continuare o no. Torniamo al discorso che ho fatto già all’inizio dell’anno, il tema ricorrente di questo 2019: quel senso di precarietà che ogni tanto senti di avere nella tua vita e questo anche se da anni fai la stessa cosa e sei un bravo professionista. L’amore ha bisogno di protezione;

Toro. Finalmente sei più tranquillo. Lo sarai ancora di più a fine mese. I nuovi progetti più o meno rivoluzionari, perché poi il Toro anche quando fa una cosa diversa dal solito non è mai folle, possono funzionare o magari hanno già funzionato. Ci avviciniamo a un anno importante per tutti i segni di terra, con Saturno e Giove favorevoli. Dicembre è un mese di affermazione, lo dico subito. Sono molto contento di poter dire che chi si impegna avrà. Quindi, per esempio, i ragazzi che fanno praticantato- se lavorano bene- potranno contare su una situazione più stabile nel lavoro. Dipende dall’età e dalle circostanze: magari un 20enne può contare su una situazione più stabile rispetto a una persona che sta in pensione, però in generale questo è un periodo che sistema tante cose e persino chi ha avuto un problema di casa, entro pochi mesi, avrà una buona notizia;

Gemelli. Per i Gemelli l’a Luna nel segno aiuta anche a ritrovare un po’ di buonumore. I Gemelli sono il segno del buonumore. Voi sapete che i più grandi, simpatici, divertenti personaggi televisivi spesso appartengono al segno dei Gemelli. Persone a cui non manca mai la parola e soprattutto la battuta. Spesso le conversazioni con un Gemelli sono una sorta di ping-pong in cui è possibile giocare e divertirsi. I Gemelli difficilmente perdono il colpo. Causa Venere dissonante però, ultimamente, qualche discussione di troppo c’è stata e anche i Gemelli più loquaci, più logorroici, più astuti possono avere non dico perso una battaglia d’amore ma aver vissuto qualche momento di stop. C’è possibilità di recupero. Buone notizie per chi ha una causa in corso. Ci sono anche novità a dicembre;

Cancro. Questa è una giornata promettente. Adesso stai cercando di tracciare attorno a te una sorte di barriera, di recinto, in cui nessuno può entrare perché poi il Cancro è il segno della famiglia intesa non solo come famiglia ma anche come gruppo di amici, persone a cui vuoi bene. Ecco, ora devi stabilire chi può entrare in questo recinto e chi no perché tu lo hai chiuso, anzi hai pure sbattuto fuori qualcuno o magari sei andato via in prima persona da una situazione che non ti interessa più. Quanti Cancretti hanno dovuto affrontare una situazione un po’ tortuosa nel lavoro? Persino coloro che hanno avuto un nuovo incarico, un nuovo progetto o programma, hanno dovuto – pur essendo molto bravi- combattere contro qualche ripicca, contro qualche persona un po’ invidiosa. Devi tornare a una più sana quotidianità e razionalità.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Il Leone, in questi giorni, potrebbe vedere rinascere un’intesa. Entro novembre diverrà un grande amore. Sono stelle utili un po’ per tutto, tranne che per i soldi perché sappiamo che questo è stato un anno impegnativo. Cura la forma e non fare sforzi eccessivi. Buone notizie per chi ha un ascendente Leone, Ariete o Sagittario perché- a proposito di soldi- possibile guadagnare qualcosa in più già a partire dal prossimo anno. Mi piace questo oroscopo per chi vuole cambiare lavoro o è costretto a farlo, nel senso che certe risorse non sono più usufruibili, non sono più recepibili e bisogna cambiare;

Vergine. La Vergine ha una giornata un po’ bellicosa. Ora, che la Vergine discuta è normale ma che sia sempre in battaglia assolutamente no. Solo che adesso devi imporre il tuo volere, in particolare se hai un’attività in cui devi organizzare qualcosa. I Vergine da questo punto di vista sono stakanovisti: o si fa come dici tu o niente. Poi non parliamo di situazioni ambigue, strane, di aiuti che non sono leciti perché da questo punto di vista la Vergine ha una sua logica e quando applica il rigore è molto severa con se stessa ma anche con gli altri. E potresti diventare severo anche in amore. Posso darti un consiglio? Se c’è stata una lontananza, o magari un disamore ma per problemi pratici, non tirare troppo la corda ma aspetta il 26 prima di dire cose di cui potresti pentirti;

Bilancia. Bene i contatti per la Bilancia. Certo che il periodo porta sicuramente una continua evoluzione, verso un nuovo assetto anche dal punto di vista della tua immagine. Incredibile creatività: questo è il dato fondamentale dei nati Bilancia, che speso concentrano questa creatività sul benessere e sull’aspetto esteriore. Venere ti vuole bene. Incontri fortunati. Attenzione solo alle storie che nascono parallelamente ad altre già fissate o programmate da tempo perché tra la fine del mese e gli inizi di dicembre bisognerà parlare chiaro in amore;

Scorpione. Lo Scorpione ha una Luna favorevole, più vantaggiosa nel corso del weekend. Ecco perché si può tornare a più miti conigli. Se lunedì o martedì hai esasperato una polemica, oppure sei stato un po’ sotto pressione, puoi recuperare. Tutto il movimento possibile anche in amore è lecito, anzi non restare con le mani in mano.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Un atteggiamento di critica eccessiva può determinare nervosismo e tensione. Tu non hai dubbi su quello che stai facendo ma puoi sollevare dubbi su quello che stai vivendo. Oggi e domani, con la Luna opposta, poi c’è un po’ di fatica e i punti deboli del Sagittario sono legati anche alle gambe. Distorsioni, qualche fastidio ai tendini, ai nervi. Naturalmente il medico ne sa di più, per in questi giorni- con la Luna opposta- è facile che qualche “acciacchetto” debba essere superato;

Capricorno. Importante contare su poche e selezionate amicizie. È molto difficile che un Capricorno abbia cento amici. Preferisce averne 2-3 solidi, validi, pronti all’azione e adesso è con poche persone fidate che stai cercando di ricostruire un futuro importante. La ricerca della stabilità quindi non è solo una ricerca interiore ma anche esteriore. L’incoerenza non sai cosa sia. La combatti ma potresti accusare qualcuno di essere incoerente;

Acquario. L’Acquario deve recuperare qualche progetto di lavoro. Se è giovane, ma anche adulto in situazione poco soddisfacente, è forte l’esigenza di farsi valere. Sappiamo che questo è un segno zodiacale che spesso fa le cose perché si diverte a farle e magari non vede subito la possibilità di guadagnare. Bisogna essere non dico più venali ma più costruttivi. Quante volte ho detto all’Acquario che con le idee purtroppo non si va avanti, nel senso che se si tramuta un’idea in denaro bene altrimenti le idee non sono commestibili, quindi cerca di essere un po’ pratico e chiedi a chi è preposto a darti qualcosa in più non dico un aumento ma insomma quasi. Bisogna mettere a posto alcuni conti;

Pesci. Per il segno dei Pesci arriva una buona carica. C’è anche un pizzico di fortuna in più che sarà ancora maggiore dal 26. Voi sapete che io penso, e l’ho scritto anche nel mio libro, che il segno dei Pesci avrà un grande 2020 e soprattutto se è stato messo da parte nel passato potrà recuperare molto. Bello questo cielo, belle le emozioni, belle le sensazioni che provi, e tra sabato e domenica arriveranno delle belle indicazioni, tanto che invito chi ha avuto una crisi d’amore- prima di dire stop definitivamente- a ripensarci. Chi invece ha due relazioni vissute contemporaneamente deve stare attento a non fare confusione. Mi raccomando.

