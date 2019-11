La triste conferma: trovato il corpo di Giacomo Clarke, era scomparso da due giorni

Ore di strazio e sconforto per i genitori di Giacomo Clarke, il 22enne scomparso nella giornata di lunedì. E’ stato trovato morto nella serata di oggi

La notizia che nessun genitore vorrebbe sentire. Dopo due giorni dalla sua scomparsa è stato trovato, purtroppo senza vita, Giacomo Clarke. Il 22enne era sparito nel nulla da Firenze nella giornata di lunedì, ieri la madre ne ha denunciato la scomparsa mentre poche ore dopo ha deciso di rivolgere ai media un disperato appello perchè chiunque avesse informazioni potesse contattare lei o le autorità per un supporto nelle ricerche. Purtroppo poche ore fa il tragico epilogo: Giacomo è stato trovato senza vita dalla polizia stradale.

Cosa è successo a Giacomo Clarke? Le ipotesi

Secondo le prime ipotesi sarebbe morto in seguito ad un incidente stradale. L’auto del 22enne si trovava infatti ai piedi di una scarpata a poca distanza dall’agriturismo di famiglia nel Senese. Proprio qui Clarke era diretto lunedì per pranzare con lo zio, che lo aspettava nel locale di Montestigliano, nel comune di Sovicille. Proprio lo zio è stato il primo ad allertare la madre di Giacomo, non vedendolo arrivare nel corso della mattinata dell’11 novembre. La denuncia è stata presentata alla Questura di Firenze 24 ore dopo la scomparsa del ragazzo, dopo che i familiari non hanno ricevuto alcuna comunicazione da parte sua. L’appello della madre è stato lanciato nella mattinata del 13 novembre: poche ore dopo la scoperta del cadavere. Con molta probabilità, ma solo un esame autoptico potrà accertarlo, il 22enne sarebbe morto proprio lunedì.