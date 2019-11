Stasera in TV | Cosa c’è oggi, mercoledì 13 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di mercoledì 13 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, mercoledì 13 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone “Prodigi-La musica è vita”: serata nel corso della quale giovanissimi talenti, ballerini, musicisti e cantanti si sfideranno, esibendosi nelle loro specialità artistiche. Durante la serata, si parlerà delle problematiche socioeconomiche mondiali di cui UNICEF si occupa quotidianamente, con il supporto di materiali video e testimoniaI. Personaggi del mondo dello spettacolo saranno i giudici che decreteranno il vincitore della serata. A seguire una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata della serie tv “Volevo fare la rockstar”: Cesare, il bellissimo professore di educazione fisica di Viola, piomba nella vita della famiglia Mazzuccato. E, mentre Eros persevera nel piano di conquista di Martina, Emma si introduce di nascosto nella villa di Nice e le due si incontrano. In seconda serata, il programma di attualità “RagazziContro”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Chi l’ha visto?”, seguite dal tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Blood Father”: dopo che il fidanzato ruba una fortuna al cartello del narcotraffico, attirandosi un mare di guai, la diciottenne Lydia è costretta a darsi alla fuga, trovando un solo alleato: il padre John, un motociclista ubriacone, drogato e fuorilegge. Nonostante tutto remi contro di lui, John si mostra determinato a proteggere la figlia da ogni male, e, per una volta in vita sua, si comporta in modo esemplare. Subito dopo, il film “End Game”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie “Oltre la soglia”: dopo una crisi rabbiosa a scuola, Silvia arriva in reparto e Tosca inizia le sue indagini: perchè quella ragazzina, così benvoluta e studiosa, d’improvviso mostra tanta rabbia? E Caterina, l’amica affettuosa che la visita in reparto, dice la verità? Di Muro, intanto, non riesce a dimenticare Tosca e l’attrazione reciproca pare inarrestabile. La musica sembra l’unico modo per Roberto di stare bene: appena smette, appare disorientato e cade in una sorta di prostrazione. Tosca troverà il modo di aiutarlo, con la collaborazione e l’entusiasmo di tutti i giovani pazienti del suo reparto. Intanto, Di Muro cerca di scoprire qualcosa di più della donna di cui si sta innamorando, ma lei si dimostra sfuggente e rifiuta di confidarsi. A seguire, il “Maurizio Costanzo Show”.

Su Italia 1 va in onda il film “Sherlock Holmes-Gioco di ombre”: l’investigatore Sherlock Holmes, in compagnia dell’assistente Watson, è chiamato a indagare sulla misteriosa morte del principe d’Austria. L’ispettore Lestrade è convinto che si tratti di suicidio, ma Sherlock sospetta di essere di fronte a un omicidio e riconosce i segni che solo la mente malvagia del professor Moriarty, rientrato a Londra da qualche tempo, potrebbe concepire. A complicare il lavoro dei due, ci si mettono, pero’, Mycroft, fratello maggiore di Holmes, e la gitana Sim, prossimo obiettivo dell’assassino. Molto più complicata del previsto, la risoluzione del caso porterà tutti quanti in un pericoloso viaggio per l’Europa, dall’Inghilterra fino in Svizzera. In seconda serata, il film “Sweeney Todd-Il diabolico barbiere di Fleet Street”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Nove segnaliamo una nuova puntata de “L’assedio”.

