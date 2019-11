Al Bano Carrisi al Maurizio Costanzo Show: “Dei miei figli penso tutto il bene possibile”

Ospite, insieme ai suoi figli, del “Maurizio Costanzo Show”, Al Bano Carrisi parla della sua famiglia.

Ieri sera, Al Bano Carrisi è stato uno degli ospiti del “Maurizio Costanzo Show” (come ogni mercoledì, il programma è andato in onda in seconda serata su Canale 5). Il cantante di Cellino San Marco è stato tra i più applauditi dal pubblico in teatro ed ha presenziato alla trasmissione insieme ai figli Cristel e Yari, avuti dall’ex moglie Romina Power.

Proprio Cristel ha svelato dei aspetti inediti di Al Bano come nonno (Cristel è mamma di due figli, la secondogenita è nata soltanto lo scorso agosto):

“Continua a rompere anche da nonno. Ha molti suggerimenti su come dovrei essere mamma. Si possono avere rapporti ottimi anche quando non si vive assieme”.

Yari Carrisi: “Ylenia vivrà per sempre”

Recentemente, Romina Power, mai del tutto rassegnata alla sua scomparsa, ha lanciato sui social un appello per avere un aiuto nelle ricerche della figlia Ylenia (ve ne abbiamo parlato qui). Anche Yari pensa che la sorella possa non essere morta e a Costanzo ha detto:

“Non ho mai avuto nessuno tipo di prova al contrario. Perché devo seppellire mia sorella? Lei vivrà per sempre. Era una luce straordinaria. Ha alzato il livello umano di tutti noi. E’ stato difficile trovare una persona alla sua altezza e che mi ispirasse”.

Infine, Al Bano si è detto orgoglioso dei suoi figli:

“Penso tutto il bene possibile. Sono colti, parlano tantissime lingue, sono raffinati umanamente ed intellettualmente”.

Maria Rita Gagliardi