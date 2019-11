Calendario Taylor Mega 2020, fuori il backstage – VIDEO

Il video del backstage del calendario “For Men” 2020 che ha per protagonista Taylor Mega.

Taylor Mega è la protagonista del calendario 2020 del magazine “For Men” ed è fuori il video del bakstage. Lo sfondo bucolico e atmosfera anni ’80 che hanno caratterizzato i 13 bellissimi scatti più copertina realizzati dal fotografo glamour Dario Plozzer, emergono nelle immagini backstage in modo prepotente, insieme ai colori caldi ed al sex appeal della concorrente de “L’Isola dei Famosi” e dell’ultima edizione del “Grande Fratello Vip”.

Taylor, che attualmente lavora sul Web come influencer (i suoi social contano ben 2 milioni di followers) ha deciso di posare a titolo gratuito, chiedendo alla Cairo Editore, che ha volentieri accettato, di devolvere il suo compenso in beneficenza, a favore dell’Associazione Wall of Dolls, che si occupa da anni di proteggere e difendere le donne dalla violenza di genere.

Taylor Mega: “Se avessi un calciatore preferito, sarebbe già mio”

Intanto, la bella Taylor continua a far parlare di sè per la su vita sentimentale. In una sua recente intervista, l’influencer ha smentito categoricamente un presunto flirt con un calciatore:

“Se avessi un calciatore preferito, sarebbe già mio. Il gossip di un flirt con un calciatore? Falso, i calciatori non sono il mio genere. E poi basta con gli italiani, oggi sogno un amore internazionale. Mi attrae Alba Flores, che interpreta Nairobi ne La casa di Carta”.

Qui il video del backstage del calendario “For Men” di Taylor Mega.

Maria Rita Gagliardi