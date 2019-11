Caterina Balivo commenta la faida tra Belen e Giulia De Lellis: le parole della conduttrice – VIDEO

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis continuano a lanciarsi frecciatine sui social, Caterina Balivo dice la sua in merito alla loro faida

Belen Rodriguez e Giulia De Lellis continuano a farsi la guerra sui social con diverse frecciatine, ne ha parlato anche Caterina Balivo oggi a Vieni da me.

La conduttrice ha lasciato intendere che la De Lellis sia infastidita dal fatto che Belen abbia iniziato a fare i tutorial di make up su Instagram, un campo che ha fatto conquistare non poco successo all’ex corteggiatrice.

La Balivo sembra essere dalla parte della Rodriguez, in puntata ha raccontato che Belen si è sempre truccata da sola, quando andava in Rai arrivava già truccata lasciando tutti senza parole.

Caterina Balivo ha aggiunto: Quando ha trovato una truccatrice che le piaceva, che lavorava in Rai, questa si è licenziata per seguire Belen. Oggi è la sua truccatrice personale”. Per poi concludere: “Non capisco perché Belen non possa fare i tutorial se li fa anche Giulia De Lellis”.

Sara Fonte