Chiara Ferragni contro gli haters: “Iscriversi sui social con un documento potrebbe essere una soluzione” – VIDEO

Chiara Ferragni parla degli haters, ecco quale potrebbe essere una soluzione per farli diminuire sui social

Chiara Ferragni a Sky TG24 ha parlato degli haters, lei come molti altri vip viene spesso attaccata e insultata pesantemente sui social.

La nota fashion blogger pensa che bisognerebbe inserire un documento per iscriversi sui social, a detta sua “potrebbe essere una delle soluzioni, perché il fatto che sei facilmente raggiungibile ed è facile capire chi tu sia rende le persone molto meno vogliose di cospargere gli altri di odio.”

Ad ogni modo, la Ferragni pensa sia importante far capire a tutti coloro che usano i social che gli haters ci saranno sempre, spera che con il tempo possano diminuire ma sicuramente ci sarà sempre qualcuno pronto a scrivere cattiverie e insulti.

La moglie di Fedez ha aggiunto: “La cosa più importante è vivere come se questi commenti non esistessero, perché purtroppo è un fenomeno che sarà sempre presente nelle nostre vite. Dare valore a queste persone vuole dire dar loro ragione, quindi l’idea è proprio che se loro non esistono nella tua mente, non esistono nella tua vita.”

Sara Fonte