Dwayne Johnson morto in un incidente sul set? Una nuova bufala fa morire The Rock

Se fortunatamente è da un po’ che nessun vip italiano viene annunciato morto da qualche sito di fake news, oltremanica c’è chi continua con la brutta abitudine di spargere bufale che hanno a che vedere con la morta di vip.

Nello specifico, a “morire” sarebbe stato l’attore e wrestler Dwayne Johnson, vittima di un incidente durante una scena da stunt.

La bufala – riportata per essere smentita da Metro – proponeva un titolo ad effetto: “BBC: Dwayne The Rock muore a 47 anni dopo una terribile acrobazia nadata male”.

Cliccando sul link, circolato rapidamente su Facebook come un tempo succedeva spesso con le bufale (fortunatamente l’era sembra superata), non si viene indirizzati sul sitod ella BBC ma su un’altra fonte, ovviamente colma di fake news.

Per altro, andando a vedere sul sito della BBC non c’è traccia della presunta morte dell’attore anche noto come The Rock e frattanto l’uomo – che ancora non ha smentito in prima persona la bufala – ha postato su Instagram una storia in cui riceve da un fan una versione customizzata di un poster di uno dei suoi film.

Ed ovviamente – fa notare Metro – “si può essere certi che non è stata postata da dentro la bar”.

Non si tratta la prima volta che la star di Fast And Furious (e di diversi altri film d’azione) è vittima di una bufala riguardante la sua morte: i bufalari lo avevano fatto già morire nel 2011 e nel 2014.

E, a quanto pare, non siamo solo noi italiani i creduloni che condividono notizie senza alcun fondamento.