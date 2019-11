Oroscopo Paolo Fox di oggi 14 novembre 2019: l’Acquario è ancora in difficoltà

Giovedì 14 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. L’Ariete, oggi, si sente più forte fisicamente. Chissà che non venga proprio voglia di chiudere situazioni, percorsi, che non valgono più. Sei molto nervoso, Marte in opposizione dice che tutto quello che è nato a settembre è costato fatica (il famoso senso di precarietà cdi cui parlo spesso). Persino le storie d’amore più belle sembrano precarie perché ci si vede meno, quando ci si vede si parla di lavoro, perché ogni tanto squilla troppo il cellulare quando invece bisognerebbe stare da soli e preferire l’intimità. Sono favoriti i viaggi e i contatti;

Toro. Il Toro è una situazione di crescita e questa crescita sarà importante soprattutto se si avrà il coraggio di buttare qualcosa che non serve più. Il Toro è un conservatore. Capita a tutti di avere una cantina piena di cose inutili che un domani potranno servire : ecco il Toro ragiona così anche nel settore amicizie, affetti. Persino quando chiude una storia, quando manda a quel paese qualcuno, possono passare anni ma poi questa persona la vede in un’ottica diversa. Non dico che ci torna assieme però vuole comunque frequentarla, vuole sapere che fine ha fatto, perché ogni persona del Toro considera le persone non dico di sua proprietà ma insomma di riferimento. Se una persona è stata importante per te non puoi dimenticarla e questo vale anche nel lavoro; tuttavia, con Urano che da marzo è entrato nel tuo segno forse un po’ di roba vecchia bisogna buttarla per fare spazio anche a qualcosa di nuovo;

Gemelli. Puoi trovare serenità in amore. oggi la Luna nel segno. Torna quella voglia di fare battute, di essere ironici: era mancato negli ultimi tempo. Forse perché eri preoccupato? Per una questione legale? Per una questione economica? Adesso già sta migliorando, tra l’altro chi non ha avuto già una buona notizia potrebbe averla a breve. Ricordo sempre che se c’è una persona che ha tentato di fermarti, da fine mese non potrà più farlo quindi diciamo che dicembre e gennaio saranno mesi di riscossa. In amore prudenza fino al 26: se qualcosa non quadra meglio parlarne a fine mese;

Cancro. Sono giornate in cui sei un po’ agitato perché non ti senti tanto al centro dell’attenzione. Persino se stai facendo una cosa bella, che ti gratifica, pare che nessuno se ne accorga, oppure hai dovuto chiudere una situazione lavorativa che non è stata più gestita come tu avresti voluto. Naturalmente il segno del Cancro tende sempre a dare la colpa agli altri, per è probabile che tu ultimamente abbia sollevato talmente tanti polveroni da mettere gli altri in una condizione di stress, quindi attenzione ancora alle parole.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. In questi giorni può nascere o rinascere un’intesa e sono certo che entro fine mese- con un po’ di buona volontà- un’amicizia diventerà un grande amore. l’amore importante per l Leone che spesso pensa di poterne fare a meno. Questo è un momento importante. Il Leone a volte non si accorge di essere un po’ troppo esigente e quindi le persone a volte anno paura di te, forse perché sei troppo chiaro, forse sei troppo diretto. Quando una storia finisce possono esserci delle motivazioni di tipo psicologico. Migliora il lavoro dove però, a breve sarà opportuno chiudere un percorso e aprirne un altro;

Vergine. Almeno fino a questa sera attenzione. Dovrai stare attento e affrontare una situazione incerta. Per quanto riguarda i sentimenti io direi limita gli screzi. Questo è un giovedì che ti permette comunque di recuperare terreno. L’amore vive qualche dubbio? E allora attenzione. Qui bisognerebbe capire come mai: se c’è lontananza si recupera da fine mese, se c’è crisi allora bisogna capire come stanno davvero le cose;

Bilancia. In amore hai bisogno di protezione. Questo è il segno della coppia e questo senso della coppia riguarda non solo l’amore ma anche il lavoro. Spesso i Bilancia lavorano in società , spesso i Bilancia si accordano con delle persone per portare avanti un progetto no perché non ce la facciano da soli ma perché hanno bisogno di un confronto. A te piace, quando hai un’idea, quando vedi anche qualcosa che ti interessa, immediatamente fare presenti agli altri le tue sensazioni, per condividerle. Bene, perfetto: oggi parliamo tanto di condivisione, da quando ci sono i social network. Diciamo che la Bilancia ha inventato la condivisione in tempi non sospetti, tanti anni fa. non accontentarti delle avventure in amore;

Scorpione. Situazione importante per i contatti e per i sentimenti. Ricordiamo che dal 26-28 inizia una stagione utile: ne ho parlato anche nel mio libro dell’oroscopo 2020. La realtà è che tu stai iniziando a pensare in maniera più positiva al futuro. gli unici Scorpione che non sono contenti sono quelli che ancora pensano al passato e a qualche rivalsa, a qualche vendetta da compiere. Ricordiamo che quando la mente è agitata, quando ci sono problemi legati al passato, bisogna stare attenti a non trascinarli nel presente, altrimenti si rischia di offuscare il futuro.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario vive questa giornata con la Luna opposta, quindi bisogna fare i conti con un’intolleranza legata ai rapporti interpersonali: un amico, un socio potrebbe farti arrabbiare. D’altronde, in questi giorni hai una grande voglia di liberarti di qualche catena. Spezzare le catene non è impossibile ma bisogna ottenere tutto con molta calma, anche perché tu vai sempre un po’ troppo di corsa. Quando ti appassioni a una cosa vuoi completarla subito, quando vivi una more pensi- lì per lì- che sia il migliore che hai vissuto fino a quel momento, salvo poi ripensarci;

Capricorno. C’è tanta energia positiva. Ricordo che energia significa per il Capricorno anche costruzione, quindi non sei solo uno che pensa a quello che deve fare. No. Tu sei uno che agisce, che sa quello che vuole. Ora lo sai sempre di più, bisogna solamente stare attenti e dare spazio alle persone giuste. Attenzione se hai a che fare con una persona sagittario o Acquario perché in questo periodo potresti essere messo in mezzo a una polemica spiacevole;

Acquario. L’Acquario ha una Luna in ottimo aspetto e questo è importante per tutti coloro che martedì hanno battuto la fiacca, anche non volendo. Sono state delle giornate pesanti. L’Acquario sta avendo una settimana piena di intralci. Direi che dalla fine di ottobre la maggioranza degli Acquario sta tentando di risolvere un piccolo problema che può riguardare una carta, una multa, una bolletta, eccetera; quindi, adesso sei più tranquillo però ancora questa è una settimana piena di impegni. Attenzione alle scadenza, attenzione all’assicurazione, attenzione magari al tagliando, attenzione-ecco- a tutto quello che devi fare perché questo è un mese in cui l’Acquario a la testa per aria e tra l’altro questa metà di novembre porta ancora un po’ di agitazione;

Pesci. Riceverai una soddisfazione. Qui ancora siamo nel preludio di una ouverture che sarà veramente coinvolgente. Stelle che vogliono darti il massimo. Emozioni, una musica soave da dicembre. Cerca di essere positivo, chiudi quello che non interessa. Certo, chi vive due storie, chi è in bilico nel lavoro, è chiaro che fino a quando non decide cosa fare sarà un po’ agitato, però a volte nella precarietà il Pesci gode. Sì, perché quando una situazione è troppo fissa, troppo stabile, ti annoi. Quando invece c’è qualche batticuore, anche se provocato da situazioni un po’ particolari, allora sì che ti appassioni. Attenzione nell’utilizzo di carte di credito, soldi: insomma, controlla bene i resti. Queste sono delle giornate in cui dal punto di vista economico bisogna essere un pochino prudenti, almeno oggi e domani.

