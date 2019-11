Stasera in TV | Cosa c’è oggi, giovedì 14 novembre 2019

La programmazione di giovedì, 14 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, giovedì 14 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone un nuovo episodio della serie tv “Un passo dal cielo”. A seguire, una nuova puntata di “Porta a Porta”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show “Maledetti amici miei”. In seconda serata, lo show “Stracult Live Show”.

Su Rai 3 va in onda una nuova puntata di “A raccontare comincia tu”. Raffaella Carrà intervista Luciana Littizzetto. Subito dopo, il documentario “Illuminate – Marisa Bellisario Gentleman and Marisa”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Diritto e rovescio”. A seguire, il film “Briganti-Amore e libertà”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata dello show “Adrian”. Questa sera, Adriano Celentano ospiterà Maria De Filippi e Gianni Morandi. In seconda serata, il tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “The Transporter”: ex militare ora, come professione, fa il corriere. Preciso e metodico, agisce e interagisce con i suoi clienti con poche semplici regole. Un giorno, però, il pacco da trasportare è vivo, e sarà lui a infrangere le sue regole di ferro. Subito dopo, il film “Atto di forza”.

Su La 7 va in onda il programma di approfondimento politico “Piazzapulita”, seguito dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo il nuovo programma “Tienda: missione bellezza”.

Maria Rita Gagliardi