Taylor Mega bannata da Tit Tok, parla lei: “Il video non era osè” – VIDEO

Taylor Mega su Instagram svela ai suoi tantissimi fan di essere stata bannata da Tik Tok dopo aver pubblicato un video, ecco cosa ha detto l’influencer

Taylor Mega torna ad attirare l’attenzione del gossip, la sexy e amata influencer ha svelato ai suoi fan su Instagram che Tik Tok l’ha bannata dopo aver pubblicato un suo video sensuale.

Nel video si vede l’influencer in costume mentre esce dalla piscina, bagnata e sexy mostra il suo corpo mozzafiato. A detta sua il video non era esagerato, tramite alcune Instagram Stories ha infatti detto: “Buongiorno a tutti. Mi hanno bannato il mio Tik Tok solo perché ero in costume. Niente di porco, non era osè. Tik tok non capisce un ca**”.

Sara Fonte