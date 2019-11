Anticipazioni L’Isola di Pietro 3, quinta puntata: le ricerche di Irene e Chiara

Le anticipazioni della quinta puntata de “L’Isola di Pietro 3”.

Questa sera, in prima serata su Canale 5, va in onda la quinta puntata della terza stagione de “L’isola di Pietro”, la fiction che ha per protagonista Gianni Morandi, nei panni del Dr. Pietro Sereni. Ecco cosa succederà nella puntata di questa sera.

Tutti si mettono alla ricerca di Irene, che è sparita nel nulla insieme ad Anna. In particolare, è Diego che si mobilita, aiutato da Pietro, che potrebbe sapere dove cercare la ragazza. Elena, intanto, si riavvicina a Valerio, dopo la confessione di quest’ultimo di essere affetto da una sindrome molto rara al cuore.

I due devono anche indagare sull’omicidio di Chiara, scoprendo le tracce di un’auto vicino al cantiere del padre, ma non tutto è come sembra. Le indagini, però, permettono a Chiara ed a Valerio di fare un ulteriore passo nella loro relazione.

Caterina, infine, ha deciso di non partire con Leonardo, che si trova in una situazione pericolosa. Proprio l’affetto che la ragazza prova verso l’uomo, nonostante l’opposizione di Elena e di Pietro, potrebbe metterla in pericolo.

Appuntamento a questa sera, alle 21:20 su Canale 5 con la quinta puntata de “L’Isola di Pietro 3”.

Maria Rita Gagliardi