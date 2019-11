Cotto e Mangiato ricetta 15 Novembre: tortine di banane e cioccolato

Siamo giunti al venerdì e come ogni fine settimana la rubrica di Cotto e Mangiato chiude con una buonissima ricetta. Si tratta delle gustose tortine di banane e cioccolato

La ricetta delle tortine banane e cioccolato

Per quanto riguarda gli ingredienti sono:

2 banane

50 GR di cioccolato

20 GR di olio

2 uova

150 GR di farina 00

50 GR di fecola di patate

50 GR di latte

100 GR di zucchero

1 bustina di lievito

Preparazione

In una terrina tagliare le banane mature a rondelle e schiacciarla con una forchetta, dopo mettere a preriscaldare il forno statico a 180 gradi. Dopodiché tritare il cioccolato finemente. Da parte invece sbattere le uova con l’olio poi aggiungere adagio la farina. Quando il composto sarà ben amalgamato aggiungere la fecola, il latte a filo, e lo zucchero. Accorpare le banane e poi il cioccolato e aggiungere infine il lievito.

Prendere i pirottini da muffin e versare in maniera omogenea il composto, facendo attenzione a non riempire tutta la formina ma lasciando un centimetro sopra. Cuocere in forno a 180 gradi per una ventina di minuti. E il dessert è servito.