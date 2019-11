Francesco Monte a Verissimo: “Ecco perché ho lasciato Giulia Salemi” – VIDEO

Francesco Monte a Verissimo spiega perché ha deciso di mettere un punto definitivo alla sua storia d’amore con Giulia Salemi

Francesco Monte sarà ospite domani a Verissimo, a Silvia Toffanin ha detto di essere molto felice dal punto di vista sentimentale, lui e Isabella stanno insieme da quasi sei mesi e sono più innamorati che mai.

L’ex gieffino è tornato a parlare anche della fine della sua relazione con Giulia Salemi, ha ribadito di non averla assolutamente tradita. Monte ha poi aggiunto: “La storia con Giulia è finita perché mi sono accorto di non avere quella spinta in più per andare avanti. Ho avuto la forza e il coraggio di chiudere una situazione perché non era giusto né per me e né per lei.”

L’ex fidanzato della Salemi ha concluso dicendo: “Tutto il resto che viene associato a tradimenti o cose del genere, non è vero altrimenti penso che la diretta interessata lo avrebbe detto”.

Sara Fonte