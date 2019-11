L’Italia e la monarchia, Emanuele Filiberto annuncia: “I Reali stanno tornando”. Ma è una trovata pubblicitaria

Emanuele Filiberto spiazza Twitter con un video che annuncia il ritorno dei Savoia. Si tratterebbe di una trovata pubblicitaria che, se così fosse, avrebbe sortito l’effetto sperato: incuriosire gli italiani

“Buonasera a tutti gli Italiani. Ho il dovere di annunciare ufficialmente il ritorno della Famiglia Reale. È tempo di tornare a respirare la tranquillità, la fiducia e l’eleganza, di cui abbiamo bisogno oggi più che mai. Guidata da un forte senso del dovere, la Famiglia Reale si pone l’obiettivo di tutelare i cittadini per guardare al futuro con rinnovato ottimismo. Grazie a tutti. I Reali stanno tornando”. In questo modo, e cioè con un video che ha caricato su Twitter e l’hashtag #irealistannotornando, Emanuele Filiberto di Savoia ha annunciato il ritorno in Italia della Famiglia Reale. Subito si è scatenata la curiosità degli utenti social e ci si è chiesto se il rampollo stesse parlando di una volontà di lanciare i Savoia nella politica attiva o di ben altro. E pare che in questa seconda opzione si debba rintracciare la risposta a tutti gli interrogativi dei followers: il video sarebbe il promo di un programma televisivo che vedrà protagonista proprio Emanuele Filiberto. O almeno, questo è quello che pensano i followers, tra il divertito e l’ironico.

Emanuele Filiberto annuncia il ritorno dei Savoia, i followers commentano ironicamente il video

I Reali stanno tornando e a dirlo è stato Emanuele Filiberto di Savoia su Twitter. Nel pomeriggio di ieri il principe, su Twitter, aveva annunciato che avrebbe fatto un intervento in televisione facendo riferimento alla guida stabile di cui ha bisogno l’Italia in momenti complesso come quello che stiamo vivendo. Poi, sempre su Twitter, ha pubblicato un video nel quale ha ribadito gli stessi concetti e affermato il ritorno dei Savoia. Si tratta di una trovata pubblicitaria? Forse per il lancio fi un prossimo programma tv? In molti pensano di sì.

La rete ha reagito con sostanziale ironia al video di Emanuele Filiberto. C’è chi non ha creduto al suo proclama e ha parlato di Scherzi a Parte, c’è chi ha invitato il principe a non bere più vino e chi – più seriamente- ha espresso la sua contrarietà al ritorno della monarchia in Italia. Ma per ora quale fosse il vero intento del figlio di Vittorio Emanuele III non è dato sapere.

Emanuele Filiberto annuncia il ritorno dei Savoia, il commento di Carlo Calenda

Anche qualche politico ha voluto commentare il video di Emanuele Filiberto, e lo ha fatto l’ex dem Carlo Calenda:

“Poveri Carlo Alberto, Vittorio Emanuele II e Umberto II che pure qualcosa (non troppo per la verità) hanno significato nella storia di Italia. Altro che i #realistannotornando la famiglia dovrebbe levare il cognome a questo minus habens senza decoro“.

Maria Mento