Oroscopo Paolo Fox di oggi 15 novembre 2019: i Pesci si preparano alle novità di dicembre

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Buona giornata all’Ariete. Giornata valida al mattino, nel pomeriggio faticosa. La Luna tocca il settore delle comunicazioni e dei contatti. Devi avere un atteggiamento un po’ moderato. Lo so che ti innervosisci di più quando dico così, perché tu sei un tipo impetuoso, però se in questi giorni porti avanti delle cose che non vale la pena di affrontare rischi di perdere un sacco di tempo. Il consiglio è particolarmente utile in amore, dove entro la fine del mese devi chiarire alcune cose che non vanno;

Toro. Per il Toro la ripresa è in corso ma i soldi sono la nota dolente. Devi acquistare qualcosa di importante, forse dovrai rimandare di qualche settimana un impegno, per le stelle sono ottime, e io nel mio libro del 2020 l’ho anche scritto che sei tra i protagonisti :dunque datti da fare. Le emozioni non mancano. In amore, poi, dicembre sarà un mese molto importante, di grande riferimento per tutti quelli che vogliono fare dei progetti. Ho proprio qui il libro del 2020 e voglio leggerti l’introduzione per il segno del Toro: “È un anno di buone notizie, di ricostruzione se ci sono stati blocchi nel passato e chi non ha una lavoro già alala fine dell’anno scorso potrebbe aver ricevuto piccole offerte”. E qui aggiungo io, uscendo fuori dal tema del libo, puoi fare delle cose in più se hai un’attività in proprio o magari sei uno studente;

Gemelli. La Luna è nel tuo segno zodiacale. Attenzione perché rischi di perderti in mezzo alle troppe iniziative, che adesso tornano attive e fattibili perché da dicembre non abbiamo più Giove opposto e io non escludo il fatto che tu possa vincere una sfida, vivere qualcosa di importante, di nuovo: insomma, sono stelle davvero molto importanti, intense, quelle che legano la tua vita anche al 2020. Nel libro dell’oroscopo 2020 ho iniziato così: “Potremmo definirlo un anno di sistemazione, anche perché il 2019 non è che sia stato fantastico dal punto di vista degli introiti e i più abili sono riusciti in una revisione dei conti. Alla fine , ci sarà un pareggio”;

Cancro. In amore attenzione perché veramente questo è un periodo che fa da spartiacque tra la fine del 2019 e il 2020. E in questo senso devo dire che tutte le relazioni inutili saranno, in qualche modo, bloccate. Del libro del 2020 voglio leggere anche a te l’inizio: “Hai raggiungo grandi traguardi di recente ma il costo è stato altissimo”. Ho iniziato così perché sono convinto che anche i Cancro più disposti, più disponibili, forti, avvantaggiati, abbiano vissuto una sorta di crisi, abbiano dovuto affrontare tante difficoltà. Per cui, anche se hai migliorato nel lavoro, iniziato una nuova attività che è migliore della precedente, ci sono dei programmi/progetti veramente pesanti. Il weekend può essere passionale.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. C’è un’ottima forma fisica. Cerca di fare concludere tutto quello che hai tralasciato nel corso degli ultimi i tempi, degli ultimi giorni. Da quanto tempo è che non ti concedi una vacanza? Buone prospettive anche per quanto riguarda il 2020. È un anno importante , poi io di tanto in tanto legger dei brani tratti dal mio libro, l’oroscopo 2020. Per esempio, gennaio già parla di una grande prospettiva e gennaio sarà importante attorno al 13;

Vergine. Abbiamo visto che da qualche ora non va, non ti senti in perfetta forma, ma questo capita perché hai avuto una Luna dissonante. Tutto quello che capita in questo periodo, anche un abbandono, anche un cambiamento che all’improvviso può sembrare doloroso, è fruttuoso perché finalmente avrai modo di rivelare te stesso. Lo dico persino alle persone che hanno perso un riferimento perché questo riferimento, anche se molto amato, era in qualche modo di peso, non permetteva di vivere come avresti desiderato, è normale che tu voglia cambiare. In amore è tempo di recupero;

Bilancia. La bilancia saprà abbandonarsi a nuove emozioni? Io mi auguro di sì, però è tra i segni- assieme al Cancro e all’Ariete- che sta vivendo una forte trasformazione, magari anche dovuta a eventi esterni. Infatti nel mio libro del 2020 inizio dicendo questo : “Il nuovo anno inizia in modo un po’ ambiguo perché devi rivedere le strategie, se sei un capo hai cambiato collaboratori, soci, stai cercando di rimettere a posto, mano a un progetto, per poi piano piano le novità arrivano”. Se una persona non ti corteggia come desideri potresti, in questo periodo, arrabbiarti parecchio;

Scorpione. Per lo Scorpione periodo di emozioni e molto costruttivo. Voglio insistere, perché so che lo Scorpione a volte ha bisogno di un piccolo starter, di uno stimolo, di una nuova partenza che queste stelle potranno darti. Lo Scorpione vive una situazione forse un po’ complessa, per quanto riguarda i sentimenti, dall’estate di quest’anno. nel 2020 costruirà molto, anzi molto prima: entro la fine dell’anno.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Questa opposizione della Luna può creare qualche piccolo disturbo. Eventuali decisioni legate alla vita affettiva vanno posticipate a lunedì, così anche le questioni di carattere pratico, lavorativo. Io direi: prudenza nelle trattative. Negli incontri professionali devi essere un pochino più convincente. Essere frettolosi, precipitosi non aiuta. L’amore torna protagonista, anzi dalle ultime quattro settimane potrebbe già essere un riferimento;

Capricorno. Avere Giove e Saturno nel segno, da dicembre, significa vivere una situazione innovativa. Hai premuto il tasto reset, cioè stai ripartendo da zero. Nuovi amici, nuovi amori? Oppure nuovi rapporti anche con le stesse persone di sempre, perché puoi cambiare il tuo atteggiamento nei confronti dei sentimenti. Se guardo il mio libro dell’oroscopo 2020 e leggo la prima pagina dedicata al Capricorno, scrivo: “L’anno apre con una congiunzione interessante tra Giove e Saturno, cosa che non avveniva da decenni”. Ecco perché ti senti un po’ gasato, pronto a fare cose che prima non avresti mai fatto;

Acquario. L’Acquario deve cercare di vivere alla grande persino i sentimenti, in questo periodo, possono recuperare terreno. Se hai a che fare con una persona Gemelli non escluderla dalla tua vita. Comunque, se hai a che fare con delle persone che possono stimolare la tua grande vitalità devi darti da fare. il 2020 sarà un anno importante e, per esempio, già a febbraio il Sole passa nel segno e nei primi giorni anche Venere, quindi abbiamo entro febbraio un risveglio dell’amore, delle passioni. Attento a non parlare troppo: qualcuno potrebbe soffiarti un’idea;

Pesci. Devi rilassarti, fidarti delle tue emozioni, ma soprattutto rinunciare alla malinconia, alla noia, che ogni tanto attanagliano, anzi hanno attanagliato la tua vita. Dicembre: novità. Magari avevi già in mente un progetto che per vari motivi è stato ritardato, ma ora via libera. Giove inizia un transito molto bello. Dispute, questioni legali: tutto si può risolvere tra dicembre e gennaio. Intendiamoci, non è che di punto in bianco arriva con la bacchetta magica Giove a risolvere tutti i guai della tua vita, però se hai avuto delle situazioni difficili, dei tentennamenti, vedrai che spariranno. Sabato e domenica, lo anticipo, avrai anche la Luna a favore.

