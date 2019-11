Pechino Express 2020: ecco chi sono i concorrenti già eliminati – VIDEO

Ecco chi sono i concorrenti che sono stati già eliminati durante le riprese dell’ottava edizione di Pechino Express 2020

L’ottava edizione di Pechino Express andrà in onda su Rai 2 a febbraio del 2020, dopo il Festival di Sanremo.

La nuova edizione del reality sarà condotta ancora una volta da Costantino Della Gherardesca. Le riprese, girate tra Corea, Thailandia e Cina, sono iniziate da circa dieci giorni, ad oggi due concorrenti sono stati già eliminati.

Max Giusti è stato il primo concorrente a tornare in Italia, dopo di lui anche Gennaro Lillio è stato eliminato. L’ex gieffino poche ore fa è tornato su Instagram, ai suoi fan ha detto: “Finalmente sono tornato a casa! Mi faccio vivo soltanto ora perché non potevo prendere il mio telefono. Non posso parlare, ma posso rivelarvi che per me è stata una bellissima esperienza. Molto intensa, direi pazzesca!”

Sara Fonte