Scoperto un virus misterioso nascosto nel corpo umano: è la “malattia X”?

I ricercatori hanno individuato un virus nascosto nel corpo umano, si teme possa essere uno dei responsabili dell’aumento della resistenza dei batteri agli antibiotici

Un nuovo virus è stato recentemente scoperto da un team di ricercatori austriaci: è stato individuato ‘in agguato’ nel corpo umano e secondo gli scienziati potrebbe trattarsi della terrificante “malattia X“. Si tratta di un virus precedente sconosciuto, trovato nascosto tra altri 42 agenti biologici che attaccano esclusivamente batteri come E.coli. Questi batteriofagi sono, per gli esperti di salute, sempre più preoccupanti perchè sono in grado di “insegnare” ai batteri a resistere agli antibiotici. La sorprendente scoperta è stata fatta dalla Karl Landsteiner University of Health Sciences in Austria. “Abbiamo esaminato 111 campioni di sangue, urina e altri fluidi del corpo umano per capire se contenesser o fagi – ha dichiarato Catia Pacifico, principale autore dello studio – e li abbiamo trovati in un campione su sette. Abbiamo anche individuato un nuovo tipo di fagi della sottofamiglia Tunavirinae. La presenza di fagi in così tanti campioni e la loro scoperta in una nuova forma mostrano quanto poco sappiamo di essi nel corpo umano”.

Gli esperti lo hanno chiamato “materia oscura virale”

I ricercatori hanno soprannominato questo gruppo di virus come la “materia oscura virale” del corpo proprio perchè su di essi si conosce ad oggi molto poco. Questo è preoccupante secondo il dottor Pacifico perchè la resistenza agli antibiotici rappresenta una crescente minaccia per la salute umana e ad oggi si sa molto poco sul modo in cui i fagi contribuiscono ad incrementarla. I risultati dello studio sono stati pubblicati sulla rivista Frontiers in Microbiology.