Stasera in TV | Cosa c’è oggi, venerdì 15 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di venerdì 15 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, venerdì 15 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone il grande calcio, con la partita, valida per la qualificazione agli Europei 2020, Bosnia-Italia. A seguire, una nuova puntata di “Tv7”.

Su Rai 2 va in onda la serie “The Good Doctor”. In seconda serata, la serie tv “Criminal Minds”.

Su Rai 3 va in onda il film “La tenerezza”: Lorenzo, che in passato è stato un famoso avvocato, vive in un bel palazzo antico al centro di Napoli. Dopo qualche infortunio professionale, Lorenzo è caduto in disgrazia e anche la sua vita familiare ne ha risentito, facendogli negare apparentemente senza ragione l’affetto ai figli Saverio ed Elena. Egoista e brusco, compagno solo del nipotino Francesco che sottrae alla scuola per educarlo alla sua maniera, Lorenzo si ritrova a cambiare, grazie all’arrivo nell’appartamento di fronte al suo di Fabio e Michela, una giovane coppia con due bambini piccoli che arriva dal Nord. In breve, Lorenzo mette da parte il suo essere scorbutico e diffidente per diventare come uno di famiglia finchè, una sera, succede qualcosa che sconvolgerà l’esistenza di tutti. Subito dopo, il film “Mani rosse”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone l’approfondimento sulla cronaca nera di “Quarta grado”, seguito da un nuovo episodio de “Il Commissario Sciumann”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata de “L’Isola di Pietro 3”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Beautiful Creatures – La sedicesima luna”: Ethan Wate vive con il padre scrittore e la governante Anna in una noiosa cittadina da cui spera di andar via, non appena finito il college. Mentre tutti i suoi compagni schivano Lena Duchaness, appena trasferitasi in città e nipote dell’eremita Macon, Ethan ne è misteriosamente attratto, per via della straordinaria somiglianza con la ragazza che sogna in continuazione. Approfondendo la conoscenza, scopre che Lena è una Caster, la discendente di una famiglia di maghi che dovrà presto decidere se stare dalla parte delle forze del bene o di quelle del male. Un strano medaglione porterà Ethan a conoscere un segreto che, fin dai tempi della Guerra Civile, lega la sua famiglia a quella della ragazza. A seguire, il film “Warm Bodies”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Propaganda Live”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su Real Time segnaliamo una nuova puntata di “Bake Off Italia”.

