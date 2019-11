Nasce con due facce ma viene miracolosamente salvata. La storia della gattina Duo

Una gattina è nata con “due facce” ed è miracolosamente sopravvissuta grazie alle cure.

La gattina, che è stata ribattezzata “Duo”, soffre di una rara condizione chiamata “diprosopus” che deriva dall’abbondanza di una proteina che prende il nome di Sonic Hedgehog.

È nata con un corpo e una testa ma due nasi, due bocche e quattro occhi. La maggior parte dei gatti che soffrono di questa condizione generalmente muore dopo pochi giorni: Duo è invece riuscita a sopravvivere per quattro mesi.

Un “miracolo” diventato possibile grazie al dottor Ralph Tran, un veterinario della California che ha deciso di adottare Duo.

Duo mangia, dorme e gioca come tutti gli altri gatti

“Mi è stata data Duo solo un paio d’ore dopo la sua nascita e temevo che a causa della sua anatomia così speciale non sarebbe stata in grado di sopravvivere più di qualche giorno”, le parole del veterinario.

Come detto, la condizione è nota come diprosopo o duplicazione craniofacciale. Nonostante ciò, la sua vita di tutti i giorni non è molto diversa dagli altri gatti: mangia, dorme e gioca esattamente come gli altri mici. “Respira con entrambi i nasi e mangia con tutte e due le bocche – spiega lo specialista – La speranza è che possa mantenersi forte e che cresca. A breve affronterà un intervento chirurgico per rimuovere il suo occhio medio”.