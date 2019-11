Oroscopo Paolo Fox di oggi 16 novembre 2019: l’Ariete deve stemperare il nervosismo in amore

Sabato 16 novembre 2019. Anche oggi ci ritroviamo qui con “Latte e Stelle”, la rubrica dell’oroscopo di Paolo Fox quotidianamente in onda in esclusiva su LatteMiele e ormai anche nostro appuntamento fisso del giorno. A questo link potrete leggere la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox, pubblicata con il settimanale Di Più lo scorso sabato.

Latte e Stelle per Ariete, Toro, Gemelli e Cancro

Ariete. Buona giornata anche al segno zodiacale dell’Ariete, che sta vivendo da un po’ di ore delle complicazioni, quel senso di precarietà di cui parlo spesso che però piano piano sparirà. Ogni tanto mi piace in questi giorni, perché è uscito da poco, dire qualcosa sul mio libro ma in maniera molto concreta, nel senso che ve lo voglio proprio leggere e al segno dell’Ariete- per le prime pagine- ho indicato una strada particolare da seguire. Sul piano dei sentimenti, in particolare, ci vorrà molta attenzione. Leggo quello che ho scritto: “Il 2020 promette delle novità tra aprile e giugno”. Vi do delle anticipazioni: aprile, maggio e giugno sono dei mesi molto importanti perché ci sarà una Venere pazzesca nel tuo segno che può mettere a posto anche delle vicende d’amore che ora sono proprio sconclusionate. Io te lo devo dire, dal punto di vista astrologico ci sono delle verità che non possono essere nascoste (poi ognuno per carità, affronta la vita senza l’oroscopo, quindi abbiamo sempre il massimo del libero arbitrio), però è probabile che in questi giorni, anche nelle coppie migliori, ci sia un po’ di nervosismo, e quindi- in vista di questa situazione buona del 2020– stempera questo il, altrimenti rischio di sbagliare;

Toro. È una buona giornata e l’oroscopo darà una grande spinta anche alle questioni affettive. Le coppie forti già da tempo non temono nulla, anzi. Inizio così il capitolo di gennaio del mio libro l’oroscopo 2020, che vi voglio leggere in questi giorni così vi do delle anticipazioni sulle previsioni del prossimo anno. Perché? Perché gennaio è un mese di grande forza. Vi parlo già da questo novembre: se una persona vi interessa, se c’è un cambiamento che riguarda la casa molto importante, trasferimenti e traslochi per il Toro, iniziate a pensarci tu perché avere Giove e Saturno favorevoli (da dicembre) significa che molte cose potranno andare a vostro favore. Opportunità;

Gemelli. Possibilità di nuovi contatti anche se in amore c’è un po’ di agitazione, forse causata solo da eventi esterni. I Gemelli si liberano di un grande peso. Questo Giove torna attivo, e allora che cosa vuole dire questo? Che da dicembre, non tanto ora, una persona che ti poteva fare del male sarà isolata, che tu stesso hai più opportunità di azione. “Venere nel segno in primavera- scrivo così nel mio libro, rispetto ai Gemelli- suggerisce a chi è solo di guardarsi attorno”. Dunque anche l’amore si può in qualche modo sbloccare e lo dico non a caso perché novembre è stato un mese giù di corda;

Cancro. La Luna nel segno, ma quante polemiche si attivano sempre nei weekend e non per colpa tua. Tu sei appassionato, disponibile, però evidentemente c’è chi ti mette i bastoni tra le ruote, oppure stai facendo troppo. Penso alle donne del segno che devono lavorare, badare alla famiglia, e magari proprio per questo motivo ogni tanto non ce la fanno a far tutto e vorrebbero avere maggior supporto. Vorresti avere emozioni vere. In amore attenzione, ma soprattutto nel lavoro occhio alle polemiche perché tu dici sempre quello che pensi ma così facendo a volte ti metti nei guai.

Latte e Stelle per Leone, Vergine, Bilancia e Scorpione

Leone. Avrai una conferma? Sì, entro la fine del mese. Non discutere con le persone che hai attorno, soprattutto con Ariete e Toro. Questo potrebbe essere un sabato un po’ particolare, problematico. Direi di lasciarsi andare a un sentimento senza pensare sempre alle conseguenze delle tue azioni, perché perdere il controllo qualche volta può essere molto piacevole- perché ti senti più forte- ma in altre occasioni esattamente il contrario. Sai che chi si mette un po’ a sbraitare, anche se ha ragione, passa dalla parte del torto: ci vuole ragionevolezza;

Vergine. Una giornata migliore, che ti permette di guardare al 2020 con grande speranza. Tu mi dirai: “Ma ultimamente ho vissuto una crisi, ho perso una persona a cui tenevo”. È proprio da lì che si riparte. Quando ci si appoggia troppo a una certa routine, arriva l’anno che ti fa saltare tutti i riferimenti che erano così importanti. Ora, non è detto per forza che tu debba cambiare orizzonti affettivi o lavorativi, ma migliorarli sì. Per motivi di lavoro sei lontano? Non puoi badare a tutto come vorresti? In amore recupero dal 26;

Bilancia. Avere la Luna storta può indicare che sei stanco, un po’ giù di corda. Forse sarai deluso dal comportamento di una persona che si mostra un pochino distaccata. La Bilancia ha bisogno di un po’ di tempo per recuperare, e infatti nelle previsioni del 2020 lo indicherò. Ti dico già adesso che dicembre potrebbe essere un mese legato, come spesso ricordo, al dentro o fuori definitivo i certi legami. Un anno di trasformazione: così si presenterà il 2020;

Scorpione. Lo Scorpione parte da un ottimo weekend, con una Luna in ottimo trigono, quindi ci si aspetta che entro domenica un’emozione torni protagonista. Il ciclo emotivo sarà ottimo puoi contare su questa disponibilità affettiva verso gli altri. Puoi risolvere molti situazioni Non porti inutili problemi: devi essere un po’ di più te stesso.

Latte e Stelle per Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci

Sagittario. Il Sagittario deve prediligere i legami d’amore, soprattutto quelli nati nelle ultime quatto settimane. Non prendertela con gli altri, cerca di trovare l’entusiasmo in attività nuove che ti coinvolgano perché tu- quando non ti senti coinvolto fisicamente o emotivamente- ti senti male. Anche se ami tanto una persona , se poi questa persona inizia a ciabattare, ovvero a stare per casa così, senza produrre alcun tipo di emozione, se non ti stimola, eh, nel tempo perdi di interesse. Cerca di superare una fase di disagio;

Capricorno. Il Capricorno, con la Luna in qualche modo contraria, deve evitare strapazzi, ma anche perché questo è un periodo di ricarica. Tu sai che il 2020 sarà un anno di grande rilievo , di grande forza. Forse lo avrai già letto, ma io l’ho scritto per quanto riguarda proprio il Capricorno: “Non trattenere il passato, accogli tutto ciò che è nuovo senza opporti perché devi scoprire una vita che ancora non conosci”. È proprio questo il riferimento, che tra l’altro proprio in questo periodo potrebbe darti uno sviluppo, un’idea. Guardare al futuro con ottimismo è la cosa da fare;

Acquario. L’Acquario deve recuperare energia e anche un po’ di tempo perduto. La confusione, ahimè, regna sovrana. La vita non è una partita a scacchi: devi essere in grado di affrontare gli imprevisti. Insomma, la logica conta, ma per un segno come il tuo- spesso legato alle intuizioni e a volte anche non proprio strategico nelle sue azioni- lasciarsi andare a un minimo di ragionamento è opportuno, soprattutto se devi recuperare quattrini (punto debole già dal mese scorso);

Pesci. Affascinante, sensuale: che dire di più? Poi adesso, a dicembre, arriva Venere bella. Tutto sarà beneficiato. Possibilità di vivere una nuova storia. Ottime le risorse intellettuali. Qualche imprevisto? Ma sì, ce ne sono stati tanti, però giorno dopo giorno o te ne fai una ragione o trovi una bella soluzione. In entrambi i casi la vittoria è dalla tua parte. Ottimo periodo per chi è a caccia di consensi e ritorni di fiamma e opportunità già in vista del prossimo anno.

Per ascoltare direttamente online questo oroscopo su LatteMiele: qui il link.

Maria Mento