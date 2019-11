Paramedico trova un biglietto sull’ambulanza: “Hai bloccato il vialetto”

Assurdo biglietto quello mostrato da un paramedico intervenuto per soccorrere un uomo. Un vicino si è lamentato perchè l’ambulanza bloccava il passaggio

Un paramedico in servizio su un’ambulanza non poteva credere ai suoi occhi quando, dopo aver soccorso un uomo, si è ritrovato con un disturbante messaggio lasciato sul veicolo. E’ accaduto a Lauren Wheeler di Harlow, nell’Essex, intervenuta dopo aver risposto ad una chiamata di emergenza a Southend-on-Sea. Un vicino di casa della persona in difficoltà ha però lasciato un foglio scritto a mano sull’ambulanza, lamentandosi del fatto che il mezzo aveva bloccato il vialetto. La nota, scritta interamente in maiuscolo, recitava: “Non importa se sei un’ambulanza, non puoi bloccare i passi carrai delle persone. O chiedi o esci quando suoniamo il clacson per dieci minuti”. Lauren ha deciso di pubblicare l’immagine di quel foglio su Facebook, prendendola con ironia e commentando così: “Adoro prendere appunti carini nel mio lavoro” accompagnando alla didascalia un’emoji che ride piangendo. Ma la nota ha scatenato un moto di forte indignazione in rete con centinaia di persone che hanno definito la situazione “incredibile” sottolineando che “tutto ciò è disgustoso” e che “la stupidità e l’egoismo di alcune persone sono a dir poco incredibili”.

Il messaggio finisce sui social: la reazione degli utenti

E’ intervenuto anche l’East of England Ambulance Service con una dichiarazione rivolta ai residenti per spronarli a riflettere sul fatto che salvare la vita di un vicino sia più importante di un passo carraio. “Ai nostri equipaggi viene chiesto di essere rispettosi sul luogo in cui lasciano il mezzo. Tuttavia nelle aree con parcheggi limitati un’ambulanza potrebbe dover parcheggiare nel primo spazio disponibile per assistere un paziente gravemente malato o ferito. Nessuno merita di essere maltrattato per aver fatto il proprio lavoro quindi se un’ambulanza viene parcheggiata su un passo carraio per alcuni minuti ti preghiamo di pensare se il tuo parcheggio sai più importante della vita di un vicino”.