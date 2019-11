Salvini e Meloni, lo “sbarco” su TikTok è un flop. Pochissimi follower e prese in giro

Matteo Salvini è sbarcato su TikTok, ma le cose non sembrano andare come previsto.

L’entourage dell’ex ministro dell’Interno aveva annunciato con entusiasmo l’arrivo del leader della Lega anche sul social network cinese, che negli ultimi tempi sta vivendo un’avanzata notevole tanto da preoccupare addirittura un gigante social come Facebook.

Nella giornata di martedì 12 novembre, Salvini faceva ufficialmente la sua prima apparizione su TikTok, una piattaforma dove è possibile condividere brevi video. Il giorno successivo è stata la volta di Giorgia Meloni, a dimostrazione di come la probabile alleanza “sovranista” abbia voluto realmente tastare questo terreno.

Per la Meloni solo 250 follower su TikTok

Ma lo “sbarco” di Salvini e Meloni su TikTok ha portato molti meno “fan” rispetto alle aspettative, come evidenziato anche dal quotidiano online “Open”. Salvini, che ha circa 4 milioni di seguaci su Facebook e poco meno di 2 milioni su Instagram, ottiene appena 10.000 follower sul social network cinese. Va anche peggio alla leader di Fratelli d’Italia: 1,2 milioni di “like” su Facebook, solo 250 su TikTok.

D’altronde, basta leggere i primi commenti ai video pubblicati da Salvini e Meloni per capire che aria tira su TikTok. “Noi volevamo solo stare in pace su un social non contaminato”, “Anche qua no però eh”, fino a “Ok, boomer” che è ormai diventato un vero e proprio tormentone e che sta ad indicare una sorta di “Certo, come no”.