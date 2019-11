Stasera in TV | Cosa c’è oggi, sabato 16 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di sabato 16 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, sabato 16 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone lo show musicale “Una storia da cantare-Fabrizio De Andrè”: tre appuntamenti, per tre sabati sera di novembre. Sarà la grande musica d’autore e il racconto, intorno ad essa, a caratterizzare tre serate che ci condurranno in un viaggio attraverso la musica, la vita e la carriera di tre grandi artisti della musica italiana. Tre grandi cantautori protagonisti del nuovo show che vedrà alla conduzione un altro cantautore, Enrico Ruggeri, affiancato dalla sempre più brava e apprezzata Bianca Guaccero. A seguire, il talk show “Io e te-Di notte”.

Su Rai 2 va in onda la serie tv “N.C.I.S”, seguita da “Tg2 Dossier”.

Su Rai 3 va in onda il documentario “Dottori in corsia-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù”: le porte dell’Ospedale Pediatrico Bambino Gesù si aprono ancora una volta alle telecamere, per raccontare le storie di coraggio e speranza dei piccoli pazienti, delle loro famiglie, dei medici e del personale ospedaliero, per documentare il miracolo quotidiano della Medicina. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “Sentieri selvaggi”: un soldato sudista, reduce della guerra di Secessione, si mette alla ricerca della nipotina, rapita da una tribù di Comanci. Subito dopo, il film “Ancora vivo”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Tu Si Que Vales”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film d’animazione “Madagascar 2”: i nostri amici dello zoo di New York sono tornati. Stavolta, i nostri eroi cercano di ritornare a New York, ma il loro aereo precipita in Africa, dove li attendono nuove avventure. A seguire, il film “Blu profondo 2”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Atlantide”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo la Formula 1 con le qualifiche del GP Brasile.

Stasera in TV, la programmazione di sabato 16 novembre 2019

Rai 1

21:20 Una storia da cantare-Fabrizio De Andrè

23:30 Io e Te-Di notte

Rai 2

21:20 N.C.I.S

23:30 Tg2 Dossier

Rai 3

21:20 Dottori in corsia-Ospedale Pediatrico Bambino Gesù

23:30 Tg3

Rete 4

21:20 Sentieri selvaggi (film)

23:30 Ancora vivo (film)

Canale 5

21:20 Tu Si Que Vales

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Madagascar 2 (film)

23:30 Blu profondo 2 (film)

La 7

21:20 Atlantide

23:30 Tg La7

Maria Rita Gagliardi