Tir vola da un viadotto dopo lo schianto contro un’auto: l’incidente ripreso dalle telecamere

Un uomo è morto dopo che il camion da lui guidato è precipitato da un viadotto facendo un volo di oltre 20 metri

Incidente stradale assolutamente spaventoso ed interamente ripreso dalle telecamere. Ha coinvolto un’auto, seriamente danneggiata dopo la collisione con un tir, il cui conducente ha invece perso il controllo del mezzo finendo per cadere da un cavalcavia. Sono immagini davvero impressionanti quelle catturate su un’autostrada slovena che mostrano il mezzo pesante precipitare interamente dal viadotto, schiantandosi a terra dopo un volo di almeno 20 metri. Non è chiaro quale veicolo abbia innescato l’incidente, avvenuto su un tratto in curva dell’autostrada; il filmato mostra l’utilitaria carambolare contro il camion il cui autista cerca di schivare per quanto possibile l’impatto spostandosi verso destra.

Gli automobilisti hanno assistito all’intera scena

Ma ad un certo punto il tir urta il guard-rail oltrepassandolo e precipitando mentre alle sue spalle gli altri veicoli si fermano con i rispettivi conducenti che osservano increduli la scena. Sul posto sono intervenute ambulanze e vigili del fuoco ma per l’autista non c’è stato nulla da fare: l’uomo è morto sul colpo. Le operazioni per recuperare l’enorme camion sono durate diverse ore.