La classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox: previsioni astrali valide dal 18/11/2019 al 24/11/2019

Ritorna il nostro appuntamento domenicale con la classifica settimanale dell’oroscopo di Paolo Fox. È la rubrica dell’oroscopo che Paolo Fox propone sul settimanale Di Più a farci da guida con le stelline dei segni più fortunati.

Due stelle per il Leone

Leone. Devi fare troppe cose contemporaneamente e questo, nei prossimi sette giorni, porterà poca pazienza in amore. se devi discutere di beni in comune con persone del tuo passato, per esempio un ex coniuge, sarai comunque tu ad avere la meglio. Se vuoi tornare ad amare, sappi che un’amicizia nata da poco tempo può crescere e mutare forma. Apriti alle novità. Sul lavoro questa è una fase di abbandono: potresti abbandonare un impiego per abbracciarne un altro. Sei di quei Leone che vorrebbero cambiare ma non possono? Userai comunque meglio il tuo tempo. A inizio settimana, con la Luna nel tuo segno zodiacale, le giornate più baciate dalla fortuna.

Tre stelle per Ariete, Gemelli, Vergine e Acquario

Ariete. Sei in una fase di sperimentazione, per cui devi portare avanti le tue idee e cercare di gettare le basi per progetti a lunga scadenza. In questi ultimi tempi hai dovuto spendere più denaro del previsto, ma le tue finanze sono stabili. In amore, nonostante Venere sia favorevole, tu non sembri convinto. Forse sei indeciso nei confronti di una persona oppure pensi troppo al lavoro e trascuri il resto. Evita i contrasti nel fine settimana se vivi una storia d’amore per la maggior parte serena o che ha superato una crisi. Ti piace una persona? Fatti avanti ma senza diventare insistente. La fortuna indica un calo dopo metà settimana, con azzardi da evitare sabato;

Gemelli. Ti sei prefissato di raggiungere una meta in amore? devi tenere duro ancora per poco perché tra qualche giorno Venere inizierà a esserti favorevole. Ma in questi giorni, se sei in coppia e hai vissuto crisi a maggio o luglio, Venere ha il potere di irritare la vita di coppia. devi credere nel futuro, professionalmente parlando, e avere pazienza. Mercoledì e giovedì potresti essere messo in discussione o doverti confrontare con persone che ti remano contro. Fortuna in calo verso metà settimana;

Vergine. Tante cose da fare e un progetto da portare avanti. Ci sono dei ritardi e questo potrebbe destabilizzarti o irritarti. Non arrenderti e soprattutto considera che mercoledì e giovedì sari favorito dalla Luna nel tuo segno. Ancora molta difficoltà in amore. hai vissuto crisi soprattutto in relazioni nate coi segni di Scorpione e Pesci. Da fine mese in avanti può esserci un recupero, mentre questo fine settimana segnala un picco positivo della passione. Più complicata la vita di chi ha avuto separazioni nel passato. Se ci sono ritardi al livello sentimentale, se qualcosa non arriva, non temere: alla fine vinci tu. La fortuna consiglia di non esagerare troppo con le spese e di essere oculati;

Acquario. Nei sentimenti ci sono dei problemi, ma bisogna capire cose succede. Alcuni Acquario stanno vivendo un calo fisico, mentre altri sono forse più impegnati a pensare alle questioni pratiche e non a quelle di cuore. Va bene il fine della settimana, anche se in generale potresti impuntarti con chi ti vuole comandare: tu sei libero e non vuoi che qualcuno ti ordini cosa fare. sul lavoro c’è qualche conflitto e la settimana non sarà facile, anche perché bisogna fare attenzione- ancora una volta- a non spendere troppo denaro. Da mercoledì tutto sarà in discesa. La fortuna indica come positiva, anche per il lavoro, la parte centrale della settimana. Bisogna fare attenzione lunedì;

Quattro stelle per Toro, Bilancia e Sagittario

Toro. Note positive, per te dal punto di vista professionale. Se hai lanciato dei progetti adesso li vedi decollare. Puoi ricevere nuove proposte e raggiungere presto un buon successo personale. Le spese saranno sempre presenti, soprattutto per trasferimenti. Qualcuno dovrà fare delle scelte che comportano rischi. In amore dovete recuperare il tempo perduto. Dovete essere più calorosi, affettuosi e meno gelosi. Vuoi maggiore libertà d’azione e adesso è il momento di dare a tutto una direzione diversa. Da questo punto di vista sarà migliore il fine settimana. La fortuna indica che lunedì e martedì, a causa di Marte opposto, sarai molto agitato. Sabato giornata intuitiva al gioco;

Bilancia. Le cose migliorano per la Bilancia, specialmente dal punto di vista sentimentale. Tutto grazie a una Venere favorevole che ti rende più disponibile e giocoso. La Luna entra nel tuo segno venerdì e porta emozioni. Queste saranno giornate favorevoli per chi è solo e vuole fare nuovi incontri. Buona anche la situazione professionale. Qualcuno potrebbe assegnarti un incarico tra mercoledì e venerdì. Dovrai capire quali collaborazioni portare avanti e quali no, e fare una scelta di conseguenza. La fortuna indica sabato e domenica come giornate migliori;

Sagittario. Novità e buoni progetti lavorativi in arrivo. Lunedì e martedì sono le giornate migliori della settimana. Sono sette giorni utili per risolvere eventuali problemi sorti tra le mura domestiche e potrebbe anche concludersi un buon investimento. In amore avrai da discutere, ma se tu discuti con il partner è comunque positivo: significa che sei innamorato e che in coppia stai trovando il mordente giusto, quel pizzico di vitalità che ti tiene incuriosito dell’altra persona. Dovrai di affrontare discussioni su spese domestiche o sull’educazione dei figli, se ce ne sono. La passione ti bacia sabato e domenica. La fortuna indica un calo di tono a partire da mercoledì.

Cinque stelle per Cancro, Scorpione, Capricorno e Pesci

Cancro. Settimana buona per l’amore. Potresti dare nuovo vigore a una situazione sentimentale recente, nata soltanto il mese scorso. Porta avanti i tuoi intenti: ora lo puoi fare perché sei positivo e determinato. Il fine settimana sarà passionale per chi vive una storia di coppia importante. Sul lavoro sei sempre portato a voler cambiare la tua vita, chiudendo un rapporto professionale che non funziona più. Favoriti i viaggi e le nuove conoscenze, utili per la professione, che potrai fare. Potresti vivere un cambiamento clamoroso. La fortuna indica vantaggi fino a giovedì, ma sabato e domenica non devi azzardare;

Scorpione. Sul lavoro sta per arrivare qualcosa di nuovo, ma questa nuova settimana non ti invita ad azzardare. Lunedì e martedì sono le giornate più complesse. Dopo la situazione migliorerà ma non devi agire ora: è meglio aspettare tempi migliori. Dal punto di vista sentimentale, provi rabbia. Ultimamente hai vissuto molte tensioni ma ora va meglio, soprattutto per i rapporti che sono nati male durante la stagione estiva. Hai bisogno di avere accanto una persona dolce, che si prenda cura di te quando arrivi a casa stanco e pieno di ansie (e in questo periodo capita spesso). Giornate ottime per le nuove conoscenze. La fortuna indica dei colpi di scena in arrivo per questa settimana. Interessanti le 48 ore di mercoledì e giovedì;

Capricorno. Sei finalmente fuori da quella tempesta sentimentale che aveva colorato la tua estate e ora puoi riprendere un discorso con una persona o gettare le basi per una nuova relazione. Se hai un figlio, potresti essere preoccupato per lui oppure potresti dover agire. Buono il recupero emotivo e psicofisico che vivrai a metà settimana. Le stelle ti portano capacità di concentrazione e creatività, stimolando così- in particolar modo- gli artisti del segno. Non lasciare nulla di intentato nella professione. La fortuna indica un’illuminazione geniale che potrebbe arrivare a metà settimana, quando la Luna sarà in ottimo aspetto con il tuo segno;

Pesci. Da dicembre, come ho spiegato più volte, Giove tornerà finalmente favorevole e allora sarà possibile raccogliere successi professionali che fino a poco tempo fa sembravano impensabili. Avrai buona volontà e già i contratti stipulati a partire da ora ti daranno buoni risultati, così come in contatti intrecciati in questo periodo. Un po’ più in sordina l’amore, che comunque tornerà a splendere a breve: a fine mese Venere sarà di nuovo attiva. Weekend buono per gli incontri d’amore, ma non discutere a metà settimana. Chi è solo è più restio a lasciarsi andare ma non dovrebbe vivere situazioni che lo riportino al passato. La fortuna indica qualche disagio tra mercoledì e giovedì, ma anche novità e opportunità da vivere;

Maria Mento