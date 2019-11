Fulmine cade sul campo durante la partita: 15enni investiti dalla scarica elettrica

L’onda d’urto di un fulmine caduto sul campo da calcio ha raggiunto alcuni giocatori impegnati in una partita del campionato under 16. Due adolescenti feriti

Raggiunti dall’onda d’urto di un fulmine abbattutosi sul campo da calcio nel quale stavano disputando una partita. Sono vivi ma feriti due quindicenni che, durante una partita sul campo dello stadio Pastena di Battipaglia, in provincia di Salerno, hanno dovuto loro malgrado fare i conti con le conseguenze di una scarica elettrica caduta a terra proprio sul manto erboso. Il fulmine si è abbattuto ad una quindicina di metri dai ragazzi, alcuni dei quali sono caduti a terra.

Fulmine cade a terra, la ricostruzione dei fatti

E’ accaduto poco prima dell’avvio del secondo tempo della partita tra Battipaglia calcio e Pasquale Foccia Academy, match valido per il campionato regionale under 16. Il fulmine è caduto proprio mentre, intorno alle 11, i ragazzini stavano rientrando sul campo da gioco per riprendere a giocare e due di loro hanno riportato ferite. Sul posto sono dunque intervenute altrettante ambulanze che li hanno portati in ospedale dove sono immediatamente stati sottoposti ad una serie di accertamenti. Tutti gli esami avrebbero dato esito negativo ma i due adolescenti, per decisione dei medici, sono stati tenuti in osservazione nel nosocomio Santa Maria della Speranza di Battipaglia. Il match è stato inevitabilmente sospeso: verrà recuperato prossimamente.