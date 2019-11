Paola Caruso: “Ho lasciato Moreno Merlo per ragioni gravi”

Attraverso un’intervista esclusiva rilasciata a “Novella 2000”, Paola Caruso annuncia la rottura con Moreno Merlo, voluta da lei per gravi motivazioni.

Da qualche giorno, si rincorrevano le voci relative ad una separazione tra Paola Caruso ed il suo nuovo fidanzato Moreno Merlo, con il quale sembrava stesse vivendo una storia d’amore molto importante. Attraverso le pagine del settimanale “Novella 2000”, l’ex Bonas di “Avanti un altro”, conferma la rottura, raccontando di essere stata lei a lasciare il ragazzo, per ragioni gravi delle quali, però, non ha voluto parlare nel dettaglio:

“Tra me e Moreno è finita, ma sono stata io a troncare, non lui com’è stato scritto. E inoltre volevo sottolineare che il nostro rapporto andava avanti dallo scorso luglio. Non si trattava di una storia qualsiasi, ma per me è stato un legame importante”.

Paola Caruso: “Non conosco Veronica Graf e non so se Moreno la stia frequentando”

Sembra che Moreno stia già frequentando un’altra ragazza, Veronica Graf, frequentazione della quale Paola non è a conoscenza:

“Io non so se lui mentre stava con me si sentisse anche con lei, ma di certo non è questo che ha segnato la fine del nostro rapporto. Purtroppo dietro ci sono ragioni ben più gravi di cui al momento non posso proprio parlare. Nono conosco e non ho mai visto Veronica”.

Oggi, Paola non sta bene, essendo provata dalla fine della relazione con Moreno:

“Non sto bene, purtroppo. Spero che questo momento passi presto”.

Quali sono le gravi ragioni che hanno causato la rottura tra Paola e Moreno? Di sicuro, la showgirl le rivelerà a Barbara D’Urso, per cui vi terremo aggiornati.

Maria Rita Gagliardi