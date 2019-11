Stasera in TV | Cosa c’è oggi, domenica 17 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di domenica 17 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi, la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, domenica 17 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la fiction “Pezzi Unici”: Vanni è un artigiano fiorentino, un maestro della lavorazione del legno. Il mestiere e la bottega che porta il suo nome vengono da lontano: un lascito che la sua famiglia si tramanda da generazioni. Nella sua bottega, Vanni accoglie, controvoglia, dei ragazzi: fanno parte di una casa famiglia e il lavoro con lui varrà come programma di riabilitazione sociale. Nella stessa casa famiglia, aveva vissuto Lorenzo, suo figlio, un ragazzo morto in circostanze misteriose. Vanni non sa che i ragazzi che ha accolto nella sua bottega sono legati indissolubilmente a Lorenzo. A seguire, “Speciale Tg1”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata di “Che tempo che fa”, seguita da “La Domenica Sportiva”, programma di approfondimento calcistico.

Su Rai 3 va in onda il film “Snowden”: Nel 2013, il giovane informatico Edward Snowden porta alla luce la subdola e diffusa violazione della privacy elaborata dal governo americano. In seconda serata, il tg della notte.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il film “The Bourne Ultimatum”: Jason Bourne affronterà i suoi colleghi della CIA, per scoprire il suo passato e vendicare la morte di Marie, sua compagna. Subito dopo, il film “Cape Fear – Il promontorio della paura”.

Su Canale 5 va in onda un nuovo episodio della serie tv “La Caccia-Monteperdido”: a Monteperdido continua la ricerca di Lucia, dopo che Ana è stata ritrovata. Il primo sospettato del rapimento è il padre della ragazza, Alvaro Montrell. La Giudice decide di non arrestarlo, ma emette un ordine restrittivo nei confronti della famiglia. L’uomo chiede ad Elisa di convalidare il suo alibi, ma la ragazza si confida con Sara Campos, sergente della UCO che segue le indagini insieme al Tenente Santiago Bain. Sulla zona, imperversa un forte temporale e il pericolo che il fiume esondi è molto serio. Elisa viene percossa dal padre che ha saputo delle sue dichiarazioni e scappa impaurita. Dopo la revoca dell’ordine restrittivo, Alvaro viene a sapere che, cinque anni prima, anche Gaizka avrebbe potuto fornirgli un alibi e lo affronta picchiandolo. Ana assiste alla scena e fugge in preda al terrore. Joaquin, non contento dei risultati delle indagini, manda in onda in un programma televisivo un’intervista di Ana e offre una ricompensa a chi gli darà notizie della figlia Lucia. A seguire, il film “Il nido dei calabroni”.

Su Italia 1 va in onda una nuova puntata de “Le Iene Show”, seguita da un episodio inedito de “I Griffin”.

Su La 7 va in onda una nuova puntata di “Non è l’Arena”, seguita dal tg della notte.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 segnaliamo la Formula 1 con il GP Brasile.

