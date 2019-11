Barbara d’Urso querela Massimo Giletti? Lo scoop – VIDEO

Dopo l’ennesima frecciatina pungente di Massimo Giletti contro Barbara d’Urso la conduttrice ha deciso di querelarlo? Ecco cosa si legge su Dagospia

Da settimane Massimo Giletti lancia pungenti frecciatine a Barbara d’Urso, in più occasioni ha chiaramente detto di non condividere e apprezzare il suo modo di condurre e di gestire le notizie all’interno delle sue trasmissioni.

In una recente intervista facendo riferimento alla vicenda di Tony Colombo e Tina Rispoli, Giletti si è scagliato pesantemente contro la d’Urso e questo sembra averle fatto prendere la decisione di querelarlo.

A farlo sapere è stato Dagospia, sul noto sito si legge: “FLASH! BARBARA D’URSO. E’ IN RIUNIONE CON I SUOI AVVOCATI PER DECIDERE SE QUERELARE GILETTI, DOPO CHE IERI SERA A ”NON E’ L’ARENA” E’ ANDATO IN ONDA UN ALTRO SPECIALONE SU TINA & TONY E SU COME MEDIASET HA TRASFORMATO IN DUE STAR NAZIONAL-POPOLARI UNA COPPIA TROPPO VICINA ALLA CRIMINALITA’ NAPOLETANA”.

La conduttrice procederà davvero per vie legali contro Massimo Giletti? Lo scopriremo.

Sara Fonte