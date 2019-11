Chiara Ferragni si svela: le parole sugli haters e su Sanremo 2020 – VIDEO

Chiara Ferragni parla della sua carriera, dei tantissimi haters che la criticano e della nuova edizione del Festival di Sanremo

Chiara Ferragni continua a far parlare di sé, intervistata da Il Messaggero la famosa fashion blogger ha parlato dell’inizio della sua carriera, degli haters e della possibilità i vederla al Festival di Sanremo.

La Ferragni ha iniziato a pubblicare le sue foto quando aveva 16 anni, all’inizio è stato davvero difficile. Dopo qualche anno erano già in moltissimi a seguirla e a commentare le sue foto. Lei si è detta molto istintiva, per questo aveva subito capito che ciò che stava facendo aveva una portata enorme.

In tanti la ammiravano ma purtroppo tantissimi sono sempre stati anche gli haters. Lei stessa ha detto: “Avevo una marea di haters, quelli ne ho sempre avuti tanti, ma suscitavo interesse. Dovevo andare avanti. Perché lo facevo? Per dare un altro scopo alle mie giornate di universitaria: tornavo a casa, fotografavo i miei look, li pubblicavo online e guardavo avanti. Ed ero felice.”

Chiara Ferragni andrà a Sanremo? A questa domanda ha risposto: “Mi dicono di dire no comment su Sanremo.”

Ad oggi non è ancora chiaro se l’influencer sarà presente alla nuova edizione di Sanremo, non ci resta quindi che attendere per saperne di più.

Sara Fonte