Diletta Leotta e Daniele Scardina in vacanza insieme alle Maldive – VIDEO

Diletta Leotta e Daniele Scardina si godono un po’ di relax insieme alle Maldive

Torna ad attirare l’attenzione del gossip Diletta Leotta, la bellissima e sensuale conduttrice al momento si trova alle Maldive per godersi qualche giorno di vacanza e relax.

La Leotta non è da sola, con lei c’è anche il fidanzato Daniele Scardina. A farlo intuire ai fan è stata lei dopo aver postato una foto sulle sue Instagram Stories dove si vedono i loro piedi che si intrecciando durante il viaggio in aereo.

Su Instagram la sexy conduttrice ha già postato qualche suo scatto sulla spiaggia, come sempre mostra un fisico mozzafiato. Le sue foto sono state apprezzate non poco dai tantissimi fan che la seguono, in pochissimo tempo hanno infatti raggiunto moltissimi like e commenti positivi.

Sara Fonte