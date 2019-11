Genitore gay si innamora dell’ex fidanzato 25enne della figlia: è scandalo oltremanica

E’ una storia che sta facendo discutere oltremanica.

E sono così tanti a discuterne che lo stesso protagonista – sbalordito dallo scalpore suscitato – ha condiviso sulla propria fanpage uno screenshot della news in questione condivisa da oltre 8000 persone.

E’ la storia di Barrie Drewitt-Barlow, 50enne inglese, che ha interrotto una relazione duranta oltre 32 anni con il marito Tony dopo essersi innamorato di Scott Hutchison, 25 anni.

Tony e Barry sono noti per essere stata la prima coppia omosessuale ad avere prole, nell’ormai lontano 1999: grazie all’utero in affitto, i due diventarono genitori di due gemelline, Aspen e Saffron (in seguito, avranno anche altri tre figli, Orlando, Jasper e Dallas).

20 anni dopo Aspen e Saffron sono a tutti gli effeti due donne e Saffron ha avuto una relazione con il suddetto Scott Hutchison.

E’ questo infatti uno degli aspetti che più ha “scandalizzato” l’opinione pubblica: Barrie (che si definisce “Gay dads first, Cosmetic Guru second”) si è innamorato dell’ex fidanzato della figlia – che con la figlia, ad onor del vero, pare non abbia mai avuto rapporti sessuali, avendo una sorta di rapporto platonico.

Dal canto suo, Barrie ha assicurato che non si tratta di crisi di mezza età ma di vero amore, aggiungendo al ‘The Sun’: “Mi sono innamorato di Scott ed anche lui si è innamorato di me. Mi sento stupido alla mia età di provare questi sentimenti per qualcuno diverso da Tony e per di più con metà della mia età. Ma quando sai che qualcosa è giusta, è giusta. Non abbiamo fatto piani precisi, ma vorrei sposare Scott”.

Nonostante tutto, comunque, Barrie non sembra tema poi troppo di destare scandalo.

