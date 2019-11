Il Collegio, sesso all’interno del programma? Un ex allievo svela la verità

William Carrozzo, ex concorrente de “Il Collegio”, svela la verità, in merito al rumor riguardante un presunto rapporto sessuale consumato all’interno del programma.

Solo qualche giorno fa, attraverso questo post, vi abbiamo parlato delle rivelazioni di Beatrice Cossu, sul suo canale Yotube, in merito ad alcuni aspetti de “Il Collegio”. La ragazza, che ha partecipato al programma come allieva, ha raccontato che i concorrenti non sono attori e percepiscono 50 euro a puntata, non essendo dei professionisti del cinema e la tv, al contrario dei sorveglianti.

William Carozzo: “C’è stato un atto sessuale dentro al Collegio”

William Carozzo, altro ex allievo della trasmissione, ha svelato un altro retroscena inedito del reality show…molto più hot! Da diverso tempo, gira una voce secondo la quale, all’interno del Collegio, sarebbero stati consumati rapporti sessuali. A questa indiscrezione ha deciso di rispondere William che, intervistato da Denis Dosio, ha dichiarato:

“Nessuno ha mai fatto sesso dentro al collegio, ma… c’è una leggenda… Molte persone me l’hanno confermato, c’è stato un atto sessuale dentro al collegio, ma non farò nomi”.

A chi si starà riferendo William?

Maria Rita Gagliardi