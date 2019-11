Stasera in TV | Cosa c’è oggi, lunedì 18 novembre 2019

La programmazione, in prima e seconda serata, di lunedì 18 novembre 2019.

Cosa c’è stasera in tv? Ecco, per voi. la programmazione, in prima e seconda serata, di oggi, lunedì 18 novembre 2019. Iniziamo da Rai 1 che propone la partita, valida per le qualificazioni agli Europei 2020, Italia-Armenia. A seguire, una nuova puntata di “Frontiere”.

Su Rai 2 va in onda una nuova puntata dello show di intrattenimento “Stasera tutto è possibile”. In seconda serata, il programma di approfondimento politico e di attualità “Povera Patria”.

Su Rai 3 tornano le inchieste di “Report”, seguite dal programma, condotto da Salvo Sottile, “Prima dell’alba”.

Passiamo alle reti Mediaset, iniziando da Rete 4 che propone il programma di approfondimento politico “Quarta repubblica”. Subito dopo, il programma “Appuntamento con…Amanda Lear”.

Su Canale 5 va in onda una nuova puntata di “Live Non è La D’Urso”, seguita dal tg della notte.

Su Italia 1 va in onda il film “Pirati dei Caraibi II – La maledizione del forziere fantasma”: Elisabeth e Will si stanno per sposare, mentre vengono arrestati e condannati a morte per aver aiutato il pirata Jack Sparrow. A seguire, il film “The apparition”.

Su La 7 va in onda la quindicesima stagione di “Grey’s Anatomy”, seguita dalla serie tv “Perception”.

Per quanto riguarda gli altri canali del digitale terrestre, su TV8 va in onda il film “Sette anime”: ingegnere aerospaziale decide di fare un dono molto speciale, ma prima vuole osservare le sette persone che ha scelto per vedere se lo meritano.

Stasera in TV, la programmazione di lunedì 18 novembre 2019

Rai 1

20:35 Italia-Armenia (calcio)

23:05 Frontiere

Rai 2

21:20 Stasera tutto è possibile

23:30 Povera Patria

Rai 3

21:20 Report

23:30 Prima dell’alba

Rete 4

21:20 Quarta repubblica

23:30 Appuntamento con…Amanda Lear

Canale 5

21:20 Live Non è La D’Urso

01:00 Tg5

Italia 1

21:20 Pirati dei Caraibi II – La maledizione del forziere fantasma (film)

23:30 The apparition (film)

La 7

21:20 Grey’s Anatomy

23:15 Perception

Maria Rita Gagliardi