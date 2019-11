Belen Rodriguez e Giulia De Lellis hanno litigato? Parla la modella: “Deliranti e false notizie” – VIDEO

Belen Rodriguez rompe il silenzio e parla della sua presunta lite con Giulia De Lellis, ecco cosa ha detto la modella su Instagram

Si continua a parlare dei presunti attriti tra Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Sono in molti a pensare che nell’ultimo periodo le due si siano lanciate diverse frecciatine su Instagram.

Giulia e Belen si stanno davvero facendo la guerra sui social? A smentire tali pettegolezzi ci ha pensato poche ore fa la bellissima conduttrice.

In una Instagram Stories Belen ha scritto: “Ho provato a non rispondere per non alimentare ulteriormente dei falsi gossip. Ma visto che ciò non accade mi trovo costretta a smentire ufficialmente tutte queste deliranti e false notizie sul mio conto”.

Dopo la smentita della Rodriguez le voci sui presunti attriti tra lei e Giulia si placheranno? Non ci resta che attendere per scoprirlo.

Sara Fonte